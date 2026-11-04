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Torreense vs. Ararat Armenia: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Dr. Magalhaes Pessoa

Pertandingan antara Torreense dan Ararat Armenia dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Torreense vs. Ararat Armenia hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Torreense dan Ararat Armenia?

Torreense menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbarunya berakhir tanpa gol melawan Portimonense. Di kompetisi Eropa, Torreense baru-baru ini menelan kekalahan telak 1-4 dari Ferencvaros serta kalah 1-2 dari Sunderland. Dalam lima laga tersebut, Torreense mencetak total tiga gol dan kebobolan tujuh gol.

Ararat Armenia mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Klub itu memenangi laga terbarunya dengan skor 3-0 atas Gandzasar. Di Liga Europa, Ararat baru-baru ini kalah telak 0-4 dari AZ Alkmaar serta 1-3 dari Bialystok. Sebaliknya, di liga Armenia, tim tersebut tampil konsisten dengan tiga kemenangan tanpa kekalahan.

Torreense vs. Ararat Armenia: Susunan pemain

Torreense vs. Ararat Armenia: Performa

Torreense vs. Ararat Armenia: Rekor pertemuan

Torreense vs. Ararat Armenia: Klasemen