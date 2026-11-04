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Europa League
team-logoTorreense
Dr. Magalhaes Pessoa
team-logoArarat Armenia
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Torreense vs. Ararat Armenia hari ini: Di mana bisa menyaksikan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Torreense vs Ararat Armenia
Torreense
Ararat Armenia
Europa League

Torreense menghadapi Ararat Armenia di Liga Europa. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan tersebut secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Torreense vs. Ararat Armenia: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Dr. Magalhaes Pessoa

Pertandingan antara Torreense dan Ararat Armenia dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Torreense vs. Ararat Armenia hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Torreense dan Ararat Armenia?

Torreense menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbarunya berakhir tanpa gol melawan Portimonense. Di kompetisi Eropa, Torreense baru-baru ini menelan kekalahan telak 1-4 dari Ferencvaros serta kalah 1-2 dari Sunderland. Dalam lima laga tersebut, Torreense mencetak total tiga gol dan kebobolan tujuh gol.

Ararat Armenia mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Klub itu memenangi laga terbarunya dengan skor 3-0 atas Gandzasar. Di Liga Europa, Ararat baru-baru ini kalah telak 0-4 dari AZ Alkmaar serta 1-3 dari Bialystok. Sebaliknya, di liga Armenia, tim tersebut tampil konsisten dengan tiga kemenangan tanpa kekalahan.

TOR

TOR - Performa

TON
K1-0
SUN
K1-2
FTC
K4-1
AMA
M1-0
POR
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
AMY

AMY - Performa

JAG
K3-1
BKM
M0-1
AZ
K0-4
ART
M2-1
GAN
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Torreense vs. Ararat Armenia: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Torreense vs Ararat Armenia

Manajer

  • L. Tralhao

Torreense vs. Ararat Armenia: Performa

TOR

TOR - Performa

TON
K1-0
SUN
K1-2
FTC
K4-1
AMA
M1-0
POR
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
AMY

AMY - Performa

JAG
K3-1
BKM
M0-1
AZ
K0-4
ART
M2-1
GAN
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Torreense vs. Ararat Armenia: Rekor pertemuan

Torreense vs. Ararat Armenia: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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