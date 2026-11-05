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Liga Europa di televisi

Torreense vs. Ararat Armenia: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Dr. Magalhaes Pessoa

Cara menonton Torreense vs. Ararat Armenia secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Torreense dan Ararat Armenia?

Torreense menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir tanpa gol melawan Portimonense. Di kompetisi Eropa, mereka belakangan menelan kekalahan telak 1-4 dari Ferencvaros serta kalah 1-2 dari Sunderland. Dalam lima pertandingan itu, Torreense mencetak total tiga gol dan kebobolan tujuh gol.

Ararat Armenia mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Klub itu memenangi laga terbarunya 3-0 atas Gandzasar. Di Liga Europa, Ararat belakangan kalah telak 0-4 dari AZ Alkmaar serta 1-3 dari Bialystok. Sebaliknya, di liga Armenia, tim ini menunjukkan performa konsisten dengan tiga kemenangan tanpa kekalahan.

Torreense vs. Ararat Armenia: Susunan pemain

Torreense vs. Ararat Armenia: Performa

Torreense vs. Ararat Armenia: Rekor pertemuan

Torreense vs. Ararat Armenia: Klasemen