Topeng Bellingham memicu kontroversi menjelang laga melawan Argentina

Jude Bellingham, bintang tim nasional Inggris dan Real Madrid, memicu perdebatan luas di media sosial setelah mengunggah foto dirinya yang mengenakan masker oksigen, menyusul lolosnya The Three Lions ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia.

Bellingham, yang memiliki lebih dari 46,8 juta pengikut di Instagram, membagikan beberapa foto perayaan bersama rekan-rekan setimnya, disertai dengan komentar yang penuh optimisme: "Kita masih dalam pertarungan, sekarang giliran semifinal, mari kita percaya!", namun foto yang menarik perhatian para pengikutnya adalah foto di mana ia tampak mengenakan masker oksigen.

Ini bukan kali pertama gelandang asal Inggris tersebut membagikan foto serupa, karena ia secara rutin menggunakan teknik ini sepanjang musim sebagai bagian dari program pemulihan fisik dan pemeliharaan kebugarannya.

Dalam wawancara dengan program “CuídatePlus”, spesialis terapi cedera Juan Arnal menjelaskan bahwa masker jenis ini “mirip dengan ruang terapi oksigen bertekanan tinggi, yang populer di kalangan atlet elit, yang mengandalkan peningkatan tekanan udara untuk meningkatkan penyerapan oksigen”.

Dokter asal Spanyol tersebut menegaskan bahwa “ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa peningkatan pasokan oksigen metabolik mempercepat pemulihan cedera otot”, sambil menambahkan bahwa “penggunaan ini paling umum di kalangan pemain sepak bola, di mana pemberian oksigen dikombinasikan dengan penggunaan ruang tekanan tinggi untuk mempercepat proses penyembuhan”.

Teknik terapi oksigen merupakan salah satu metode canggih yang diandalkan oleh atlet profesional untuk mempersingkat masa pemulihan setelah aktivitas fisik yang berat, terutama dalam turnamen besar yang menuntut pertandingan berturut-turut dengan jeda istirahat yang singkat.

Bellingham dan rekan-rekannya sedang bersiap menghadapi Argentina di semifinal Piala Dunia, dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu ujian terberat yang akan dihadapi timnas Inggris dalam perjalanannya mengejar gelar juara yang belum pernah diraih sejak tahun 1966.