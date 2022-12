TONTON: Bintang Argentina Lionel Messi Cetak Gol Pertamanya Di Fase Gugur Piala Dunia Saat Jumpa Australia

APA YANG TERJADI?

Lionel Messi mengunci umpan Nicolas Otamendi menyusul umpan di dalam kotak dari Alexis Mac Allister, sebelum mengarahkan bola ke pojok guna memperdaya Mathew Ryan dan memberi Argentina keunggulan awal di Al Rayyan. Meskipun ada gol telat dari Socceroos, Argentina bertahan untuk menang dengan skor akhir 2-1.

LIONEL MESSI SCORES IN HIS 1000TH GAME 🔥



That's 789 goals for the Argentina forward as he scores his first knockout strike