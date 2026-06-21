"Titik lemah".. Lamine Yamal menjadikan Salem Al-Dosari bahan olok-olok!

Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, menjadi sorotan perdebatan luas di media sosial, menyusul kekalahan telak yang dialami "Al-Akhdar" dari Spanyol di Piala Dunia 2026.

Tim Hijau kalah dari "La Roja" dengan skor 0-4 dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada babak kedua Piala Dunia 2026.

Kontroversi tersebut bermula dari sebuah adegan yang melibatkan Al-Dossari dan bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, pada babak pertama, ketika kapten timnas Saudi itu mencoba merebut bola dari sayap "La Roja", sebelum pertarungan satu lawan satu itu berakhir dengan terjatuhnya Al-Dossari di lapangan sementara Yamal tetap menguasai bola.

Adegan tersebut dengan cepat menyebar luas di platform “X”, di mana ribuan pengguna membagikannya kembali disertai komentar sarkastis dan kritik tajam terhadap kapten tim “Al-Akhdar”, terutama mengingat performa kolektif yang kurang memuaskan yang ditunjukkan tim nasional Saudi sepanjang pertandingan.













Sebagian pendukung menganggap cuplikan tersebut merangkum perbedaan fisik dan teknis yang terlihat antara kedua tim selama pertandingan, sementara yang lain menyebut Salem Al-Dossari sebagai “titik lemah” dalam pertandingan tersebut, menegaskan bahwa kapten tim nasional itu gagal menunjukkan jejak serangannya yang biasa di hadapan keunggulan Spanyol yang sangat besar.









Komentar-komentar tersebut tidak hanya berhenti pada kritik teknis; beberapa pengamat bahkan menunjukkan simpati yang disertai sindiran kepada sang pemain setelah pertarungan langsungnya dengan Yamal, yang tampil apik dan menjadi sumber gangguan terus-menerus bagi pertahanan Saudi sepanjang pertandingan.

Sejumlah pendukung juga mengenang kembali pertandingan legendaris antara Arab Saudi dan Spanyol di Piala Dunia 2006, serta membandingkan penampilan Muhammad Nour saat itu melawan generasi pemain Spanyol sebelumnya dengan performa para pemain timnas Arab Saudi dalam pertandingan kali ini, dengan menilai bahwa timnas kehilangan karakter dan kemampuan untuk menyaingi lawan.









Kekalahan telak dari Spanyol semakin menambah tekanan pada para bintang timnas Saudi, terutama Salem Al-Dossari, yang dianggap sebagai salah satu nama terkemuka dalam sejarah sepak bola Saudi selama dekade terakhir, setelah memimpin timnas Saudi dalam berbagai momen penting, terutama kemenangan bersejarah atas Argentina di Piala Dunia 2022.

Meskipun gelombang kritik dan ejekan menghampiri sang pemain, para penggemar Saudi menantikan reaksi yang kuat dari kapten tim nasional tersebut dalam laga mendatang melawan Cape Verde, sebuah pertandingan yang mungkin akan menentukan nasib tim hijau di turnamen ini, serta memberinya kesempatan untuk memulihkan kepercayaan diri setelah malam yang sulit melawan tim Spanyol, La Roja.