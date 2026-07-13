"Titik lemah Argentina".. Rooney mengejutkan semua orang dengan mengungkap kelemahan Messi

Dalam pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris di semifinal Piala Dunia, Wayne Rooney berpendapat bahwa Lionel Messi memiliki senjata serangan yang luar biasa, namun ia kurang memenuhi tugasnya di lini pertahanan—hal yang dapat dimanfaatkan oleh “Tiga Singa”.

Tantangan yang dihadapi timnas Inggris di Atlanta lebih dari sekadar pertemuan dengan Argentina di semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Tantangan sesungguhnya bernama: Lionel Messi.

Meskipun telah mencetak 125 gol dalam 205 pertandingan internasional, Messi yang kini berusia 39 tahun belum pernah menghadapi Inggris di level tim nasional senior.

Ia memasuki semifinal sebagai pencetak gol terbanyak turnamen dengan 8 gol, sebelum rentetan golnya dalam 9 pertandingan berturut-turut terhenti saat melawan Swiss di perempat final. Meskipun tidak mencetak gol, Messi menciptakan dua gol penentu yang membawa Argentina meraih kemenangan.

Wayne Rooney, legenda Inggris, berpendapat bahwa kunci untuk menghentikan Messi terletak pada meminimalkan momen-momen di mana ia mampu membuat perbedaan.

Roney mengatakan kepada "BBC Sport": "Messi mungkin menjadi titik lemah pertahanan Argentina karena ia tidak sering turun membantu pertahanan, tetapi ia bisa menentukan hasil pertandingan dalam sekejap. Yang membedakannya adalah kemampuannya mengambil keputusan yang tepat pada saat-saat krusial. Mengawasinya membutuhkan konsentrasi dan komunikasi yang terus-menerus."

Di sisi lain, Inggris memasuki pertandingan ini dengan semangat tinggi setelah mengalahkan Norwegia berkat dua gol dari Jude Bellingham, sehingga lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak 2018. Sedangkan Argentina lolos dengan susah payah setelah menang 3-1 atas Swiss, berkat gol Julian Alvarez pada menit ke-112, lalu Lautaro Martinez yang memastikan kemenangan.

Namun, Mika Richards, mantan bek Inggris, berpendapat bahwa kehadiran Messi menghilangkan segala perhitungan, seperti yang ia katakan kepada “BBC”: “Inggris lebih cepat, tetapi Argentina memiliki jenius seperti Messi. Semua pemain bermain untuknya. Mengawasinya hampir mustahil karena dia tidak pernah mundur ke belakang, melainkan menyelinap ke ruang-ruang yang tidak terduga. Kesadaran spasialnya luar biasa, dan karismanya tak tertandingi; dia selalu muncul pada waktu yang tepat.”