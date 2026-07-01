Tinta sudah mengering... Postingan misterius dari seorang pemain yang dikucilkan setelah bencana di Jerman

Media Jerman terus menyoroti dampak dari kegagalan dini di Piala Dunia 2026, dan kali ini surat kabar Bild menyoroti salah satu pemain yang tidak masuk dalam rencana pelatih Julian Nagelsmann sebelum turnamen tersebut.

Said Al-Mulla, bintang Köln (19 tahun), mengunggah postingan misterius di akun TikTok-nya sehari setelah tim nasional Jerman tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 oleh Paraguay.

Al-Mulla memicu spekulasi di media sosial mengenai apakah unggahannya tersebut mengandung pesan yang ditujukan kepada pelatih Julian Nagelsmann.

Menurut surat kabar Bild, Al-Mulla—yang tidak dipanggil untuk berpartisipasi di Piala Dunia—berbagi serangkaian foto kepada sekitar 59 ribu pengikutnya, salah satunya menampilkan dirinya mengenakan seragam timnas Jerman U-21, dan ia mengomentari foto tersebut dengan menulis: “Apakah itu sepadan?” disertai emoji yang menggambarkan sedang berpikir.

Postingan tersebut juga menyertakan cuplikan wawancara dengan rapper almarhum Shatar, yang berisi percakapan berikut: "Apakah itu sepadan?... Apa?... Saudaraku, hidup kita sudah ditakdirkan. Tidak ada yang namanya pantas atau tidak pantas. Pena sudah disisihkan dan tintanya sudah kering. Maksudmu itu takdir?... Tentu saja, saudaraku. Inilah hidup. Tidak ada yang namanya pantas atau tidak pantas."

Perlu dicatat bahwa Nagelsmann pertama kali memanggil Al-Mulla ke skuad tim nasional Jerman pada November lalu, namun sang pemain hingga kini belum pernah tampil dalam pertandingan internasional bersama tim senior, sementara Nagelsmann mencoret Al-Mulla dari daftar akhir yang terdiri dari 26 pemain untuk Piala Dunia 2026.

Baca juga:

Pukulan telak bagi Ancelotti... Bintang Brasil pamit dari Piala Dunia

Beckham meraup jutaan dolar dari jeda minum air