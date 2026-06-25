Timnas Iran mengumumkan sikap resminya terkait perayaan komunitas LGBT dalam pertandingan melawan Mesir

Tim nasional Iran telah mengumumkan sikap resminya terkait krisis yang timbul akibat jadwal pertandingan mereka melawan Mesir yang bertepatan dengan acara “Pride Matchday” untuk menuntut hak-hak komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

Pertandingan antara Mesir dan Iran yang dinantikan, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pagi mendatang di Seattle, masih memicu perdebatan luas.

Panitia penyelenggara di kota Amerika tersebut telah menetapkan tanggal tersebut untuk menjadikan pertandingan ini sebagai “Pride Matchday” dan merayakan komunitas LGBT.

Tidak ada satu pun dari kedua tim yang ingin dikaitkan dengan inisiatif ini, terutama karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya kedua negara.

Sebelum turnamen dimulai, Mesir dan Iran menolak inisiatif ini dan meminta agar semua kegiatan yang terkait dibatalkan bersamaan dengan pertandingan yang dinantikan tersebut.

Seorang juru bicara tim nasional Iran mengatakan kepada surat kabar The New York Times, hari Kamis ini: “Iran dan Mesir adalah dua negara Muslim yang dihubungkan oleh ikatan budaya dan agama yang mendalam.”

Ia melanjutkan: “Pendapat yang diungkapkan oleh kedua federasi tersebut mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang sama di antara masyarakat kedua negara. Sikap kami adalah bahwa tidak boleh ada perayaan atau kegiatan promosi apa pun yang berkaitan dengan gerakan ini di dalam stadion atau dalam konteks pertandingan.”