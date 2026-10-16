Timnas Argentina mengumumkan laga pertamanya setelah perpisahan Messi

Timnas Argentina telah menentukan dua laga uji coba yang dijadwalkan pada November mendatang, yang menjadi dua pertandingan pertama mereka setelah bintang mereka Lionel Messi memutuskan pensiun dari sepak bola internasional.

Federasi Sepak Bola Argentina menyatakan pada Jumat ini, melalui akun resminya di platform "X": "La Albiceleste akan menjalani dua laga uji coba pada hari-hari FIFA mendatang: pada 13 November mereka akan menghadapi Uruguay di Buenos Aires, dan pada tanggal 17 mereka akan melakukan hal yang sama melawan Kosta Rika di Cordoba".

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Menurut laporan media Argentina, timnas yang dipimpin pelatih Lionel Scaloni akan menjalani laga pertama di Stadion La Bombonera di Buenos Aires, dan laga kedua di Stadion Mario Kempes di Cordoba.

Messi sebelumnya berpamitan dengan timnas Argentina pada 6 Oktober ini, dalam laga uji coba melawan Benin di Stadion Monumental di Buenos Aires, yang berakhir dengan kemenangan Argentina 3-0.

"La Pulga" mencetak satu gol melalui tendangan penalti dan menciptakan dua gol pada pertandingan tersebut, sehingga mengakhiri perjalanan internasionalnya dengan koleksi 126 gol dalam 208 pertandingan, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina sekaligus pemegang rekor jumlah penampilan internasional.

Perjalanan Messi bersama timnas berlangsung selama 21 tahun, sejak penampilan pertamanya pada 2005 saat masih berusia 18 tahun, dan selama kurun waktu itu ia meraih gelar Piala Dunia 2022 serta dua trofi Copa America.

Partisipasi resmi terakhirnya adalah pada Piala Dunia 2026, ketika ia mencetak 8 gol dan menciptakan 4 gol, serta membawa Argentina ke final, yang kemudian kalah dari Spanyol 1-0 setelah perpanjangan waktu.



