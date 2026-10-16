Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Lionel Messi Argentina(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh

Timnas Argentina mengumumkan laga pertamanya setelah perpisahan Messi

Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Friendlies
Argentina vs Burkina Faso
Burkina Faso
Japan vs Uruguay
Japan
Uruguay
Atlanta United vs Inter Miami CF
Atlanta United
Inter Miami CF
Major League Soccer
L. Messi
Argentina
Benin
Burkina Faso
Jepang
Uruguay
AS

Argentina akan merindukan sang legenda mereka

Timnas Argentina telah menentukan dua laga uji coba yang dijadwalkan pada November mendatang, yang menjadi dua pertandingan pertama mereka setelah bintang mereka Lionel Messi memutuskan pensiun dari sepak bola internasional.

Federasi Sepak Bola Argentina menyatakan pada Jumat ini, melalui akun resminya di platform "X": "La Albiceleste akan menjalani dua laga uji coba pada hari-hari FIFA mendatang: pada 13 November mereka akan menghadapi Uruguay di Buenos Aires, dan pada tanggal 17 mereka akan melakukan hal yang sama melawan Kosta Rika di Cordoba".

Baca juga

Yamal bertakhta sebagai pencipta peluang terbanyak di Liga Champions, Diaz menempati posisi bergengsi

Statistik Liga Champions: Real Madrid raja comeback sepanjang sejarah, Barcelona di posisi kedua

Menurut laporan media Argentina, timnas yang dipimpin pelatih Lionel Scaloni akan menjalani laga pertama di Stadion La Bombonera di Buenos Aires, dan laga kedua di Stadion Mario Kempes di Cordoba.

Messi sebelumnya berpamitan dengan timnas Argentina pada 6 Oktober ini, dalam laga uji coba melawan Benin di Stadion Monumental di Buenos Aires, yang berakhir dengan kemenangan Argentina 3-0.

"La Pulga" mencetak satu gol melalui tendangan penalti dan menciptakan dua gol pada pertandingan tersebut, sehingga mengakhiri perjalanan internasionalnya dengan koleksi 126 gol dalam 208 pertandingan, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina sekaligus pemegang rekor jumlah penampilan internasional.

Perjalanan Messi bersama timnas berlangsung selama 21 tahun, sejak penampilan pertamanya pada 2005 saat masih berusia 18 tahun, dan selama kurun waktu itu ia meraih gelar Piala Dunia 2022 serta dua trofi Copa America.

Partisipasi resmi terakhirnya adalah pada Piala Dunia 2026, ketika ia mencetak 8 gol dan menciptakan 4 gol, serta membawa Argentina ke final, yang kemudian kalah dari Spanyol 1-0 setelah perpanjangan waktu.


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google