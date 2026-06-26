Timnas Arab di Piala Dunia... Salem Al-Dossari berhadapan dengan Salah dan Al-Nusairi

Laga melawan Cape Verde bukan sekadar pertandingan dalam perjalanan tim nasional Saudi di Piala Dunia, melainkan momen bersejarah yang dinantikan oleh Salem Al-Dossari, penyerang tim “Al-Akhdar”.

Kapten “Al-Akhdar” ini berada di ambang masuk ke jajaran para legenda, di mana hanya 90 menit yang memisahkannya dari menyamai rekor para legenda sepak bola Saudi, dan satu gol lagi untuk memuncaki daftar pencetak gol terbanyak dari negara-negara Arab di Piala Dunia; malam yang mungkin akan mencatatkan nama bintang Al-Hilal dengan huruf emas dalam sejarah Piala Dunia.

9 pertandingan Piala Dunia… Al-Dossari mengetuk pintu para legenda

Jika Salem Al-Dossari turun melawan Cape Verde, ia akan menambah jumlah penampilannya menjadi 9 pertandingan di putaran final Piala Dunia, menurut media Saudi “Al-Youm”, sehingga menyamai rekor trio legendaris Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman, dan Hussein Abdul Ghani, sebagai pemain Saudi dengan penampilan terbanyak kedua di Piala Dunia.

Bintang Al-Hilal ini sejauh ini telah tampil dalam 8 pertandingan di tiga edisi terakhir pada tahun 2018, 2022, dan 2026, dengan total 720 menit bermain.

Rekor tersebut masih dipegang oleh kiper legendaris Muhammad Al-Da'ee dengan 10 pertandingan, sebuah angka yang kini berada dalam jangkauan Al-Dosari jika timnas Saudi berhasil melaju ke babak berikutnya.

Satu gol lagi memisahkannya dari puncak daftar pencetak gol Arab

Ambisi Al-Dosari melampaui jumlah penampilannya, karena kapten timnas Saudi ini telah mencetak 3 gol di Piala Dunia, yang dicetaknya melawan Mesir pada 2018, lalu melawan Argentina dan Meksiko pada edisi 2022.

Catatan ini saat ini menempatkannya di puncak bersama para pencetak gol terbanyak Arab: Sami Al-Jaber, Mohamed Salah, Wahbi Khazri, Youssef Al-Nassiri, dan Ismail Sibari.

Satu gol saja melawan Cape Verde sudah cukup bagi Al-Dossari untuk menduduki singgasana pencetak gol terbanyak Arab dalam sejarah Piala Dunia sendirian.

Pertandingan melawan Cape Verde ini bukanlah pertandingan biasa; ini adalah kesempatan emas bagi Salem Al-Dossari untuk menulis bab baru dalam sejarah sepak bola Saudi dan Arab, serta membuktikan bahwa generasinya mampu melampaui rekor para legenda.