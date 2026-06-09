Jurriën Timber untuk pertama kalinya menanggapi kabar bahwa ia secara resmi mundur dari Piala Dunia. Bek Arsenal tersebut pada Senin lalu secara resmi membatalkan partisipasinya akibat keluhan fisik yang terus berlanjut. Lutsharel Geertruida kini telah dipanggil sebagai penggantinya.

''Saya sangat kecewa harus melewatkan Piala Dunia. Mewakili negara saya di panggung terbesar adalah sesuatu yang selalu saya impikan, dan sulit untuk menerima bahwa cedera telah merampas kesempatan itu dari saya'', tulis Timber yang kecewa di halaman Instagram-nya.

''Meskipun ini bukan jalan yang saya harapkan, saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar daripada yang bisa saya lihat saat ini. Saya mendoakan yang terbaik untuk para pemain. Buatlah negara ini bangga!'' kata bek Oranje yang mundur ini kepada rekan-rekan setimnya, yang akan bertanding melawan Jepang pada Minggu dalam pertandingan grup pertama.

Timber telah lama mengalami cedera pangkal paha, namun tetap bergabung dengan kamp latihan Oranje di New York. Di sana, dalam beberapa hari terakhir, dievaluasi apakah sang bek akan pulih tepat waktu untuk berpartisipasi dalam turnamen.

Akhirnya diputuskan bahwa Timber tidak dapat diturunkan selama Piala Dunia. Menurut KNVB, bek tersebut 'belum pulih sepenuhnya dari cedera pangkal paha untuk dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia secara medis yang bertanggung jawab'.

Timber kini telah mencatatkan 23 penampilan internasional bersama timnas Belanda. Bek Arsenal ini juga absen di EURO 2024 akibat cedera. Namun, ia menjadi andalan Oranje di Piala Dunia 2022, yang berakhir di babak perempat final bagi Belanda.