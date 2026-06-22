Tim Nasional ke-10... Mesir Bergabung dengan Deretan Pemenang Afrika di Piala Dunia

Tim nasional Mesir menorehkan halaman baru dalam sejarah sepak bolanya setelah meraih kemenangan pertamanya di putaran final Piala Dunia sejak penampilan perdananya pada tahun 1934, dengan mengalahkan Selandia Baru (3-1) dalam penampilan keempatnya di ajang tersebut.

"Al-Fara'una" berhasil memecahkan hambatan mencetak gol yang selama ini mereka alami, dengan mencetak 3 gol dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya dalam sejarah partisipasi mereka di ajang internasional, sehingga menghidupkan kembali kenangan pertandingan pembuka mereka melawan Hongaria 92 tahun lalu ketika mereka mencetak dua gol meskipun akhirnya kalah (4-2).

Dengan pencapaian ini, Mesir menjadi tim Afrika kesepuluh yang meraih kemenangan di Piala Dunia, bergabung dengan jajaran yang terdiri dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Kamerun, Nigeria, Senegal, Afrika Selatan, Ghana, dan Pantai Gading.

Mohamed Salah terus menunjukkan penampilan luar biasa, di mana ia menambah kontribusinya menjadi 5 gol dalam hanya 4 pertandingan di Piala Dunia edisi 2018 dan 2026 (3 gol dan 2 assist), menegaskan bahwa "Al-Fara'una" telah meraih 22 kemenangan dari 24 pertandingan yang diikuti sang bintang dengan mencetak gol sejak September 2018 di berbagai kompetisi.

Namun, kelemahan di lini pertahanan tetap menjadi satu-satunya titik lemah, karena gawang Mesir kebobolan gol pada pertandingan kedelapan dari total 9 laga di Piala Dunia, kecuali satu-satunya pertandingan di mana mereka berhasil menjaga gawang tetap bersih saat melawan Irlandia di Piala Dunia 1990.