Tiket untuk menghadiri acara yang akan diikuti bintang Argentina, Lionel Messi, di kota Oviedo, Spanyol, pada Kamis mendatang, habis hanya dalam waktu 13 menit, setelah jumlah orang yang menunggu melalui antrean elektronik melampaui 16 ribu orang, sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya animo untuk bertemu bintang Inter Miami tersebut.

Yayasan Princess of Asturias merilis 4.700 tiket gratis pada pukul sepuluh pagi hari Minggu untuk menghadiri acara tersebut, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan budaya yang menyertai malam penganugerahan Princess of Asturias Awards 2026, sebelum seluruh tiket habis dalam waktu yang sangat singkat.

Menurut laporan surat kabar Marca pada hari Minggu, puncak koneksi untuk memesan tiket mencapai 16.200 orang pada waktu yang sama melalui situs resmi yayasan tersebut.

Messi dijadwalkan mengikuti acara yang ditujukan bagi anak-anak dan remaja di Palacio de los Deportes, ibu kota regional Asturias, pada hari Kamis, satu hari sebelum ia menerima Princess of Asturias Award untuk kategori olahraga.

Penghargaan tersebut diberikan kepada bintang Argentina itu sebagai bentuk apresiasi atas perjalanan karier olahraganya yang luar biasa, di samping upaya kemanusiaannya yang berkelanjutan untuk memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak yang paling membutuhkan.

Selain 4.700 pemegang tiket yang berhasil memesan tempat pada hari Minggu, acara tersebut juga akan dihadiri 1.500 orang dari komunitas pendidikan yang mengikuti kegiatan "Permainan Nomor 10", bagian dari program budaya "Ambil Kata" yang diselenggarakan oleh yayasan.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan budaya yang menyertai penganugerahan tahun ini, yang juga mendapat sambutan luar biasa; tiket dua konser gratis yang akan dibawakan penyanyi Amerika Patti Smith di kota Gijon dan Oviedo pun habis dalam hitungan menit.

Kuota kehadiran untuk acara pengamatan langit malam di Oviedo juga telah terpenuhi, dengan partisipasi astronaut Amerika Christina Koch, yang akan berbicara tentang momen-momen penting dalam kariernya serta pengalaman yang ia jalani selama misi-misi antariksanya.