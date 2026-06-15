Tiket Piala Dunia memicu kemarahan para pendukung tim nasional Saudi

Harga tiket pertandingan Piala Dunia 2026 memicu kekecewaan di kalangan penggemar Saudi yang berada di Amerika Serikat, atau yang berencana bepergian untuk mendukung timnas Saudi selama partisipasinya di ajang tersebut.

Arab Saudi bersiap untuk memulai perjalanannya di turnamen ini dengan pertandingan sengit melawan Uruguay dalam kompetisi Grup H, yang juga mencakup Spanyol dan Cape Verde, di tengah antusiasme besar para penggemar untuk mendampingi tim nasional dalam ajang sepak bola terbesar di dunia.

Namun, antusiasme para penggemar bertabrakan dengan lonjakan harga tiket yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar sekunder, yang memicu gelombang kemarahan di kalangan penggemar, terutama karena sulitnya mendapatkan tiket dengan harga terjangkau menjelang pertandingan yang dinantikan.

Menurut laporan yang dilakukan terhadap sejumlah penggemar Saudi, harga tiket untuk beberapa pertandingan melampaui angka 700 dolar AS, sementara harga tiket untuk beberapa pertandingan besar mencapai sekitar 2.000 dolar, yang dianggap oleh para penggemar sebagai beban finansial yang besar bagi mereka yang ingin menyaksikan turnamen dari tribun.

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Sejumlah suporter menegaskan bahwa biaya menonton pertandingan tidak hanya terbatas pada harga tiket, tetapi juga mencakup biaya perjalanan, akomodasi, dan transportasi antar kota tuan rumah di Amerika, yang membuat menonton lebih dari satu pertandingan menjadi tantangan nyata bagi banyak penggemar.

Meskipun ada ketidakpuasan terhadap harga yang tinggi, para penggemar Saudi terus berdatangan ke kota-kota tuan rumah untuk mendukung timnas di Piala Dunia, dengan harapan timnas berhasil meraih hasil positif yang dapat mengimbangi kesulitan perjalanan dan biaya tinggi yang ditanggung para penggemar demi mendukung timnas mereka di Piala Dunia 2026.