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Bayern Munich menghadapi keputusan sulit terkait masa depan Jamal Musiala, seiring meningkatnya minat klub-klub besar Liga Primer Inggris untuk mendapatkan jasa sang pemain.

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Situasi ini muncul setelah Uli Hoeneß, presiden kehormatan klub Bavaria tersebut, menyuarakan kekhawatiran mengenai kondisi kesehatan Musiala dan meragukan kemampuan klub untuk terus membayar gajinya.

Sejak saat itu, klub berupaya menjaga jarak dari pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa fokus mereka adalah membantu pemain berusia 23 tahun itu memulihkan kebugaran fisiknya sepenuhnya dalam beberapa pekan mendatang.

Situs Football Insider memuat pernyataan Mick Brown, mantan kepala pemandu bakat Manchester United, yang mengatakan bahwa Bayern Munich harus berhati-hati dalam menangani kondisi kesehatan Musiala dan tidak memaksanya kembali ke lapangan terlalu dini.

Di saat yang sama, ditegaskan pula bahwa klub Bavaria itu perlu menghormati sang pemain, sebab diskusi terbuka mengenai kondisi kesehatan dan masa depannya di klub tidak menguntungkan pihak mana pun.

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Football Insider mengungkapkan bahwa peluang Bayern Munich menjual Jamal Musiala pada akhir musim ini semakin besar, seiring klub tengah mempertimbangkan masa depannya.

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Gelandang serang tersebut memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang mulai berlaku pada akhir musim, dan keraguan klub terkait masa depannya dapat membuka pintu bagi klub-klub Inggris untuk bergerak merekrutnya.

Meski demikian, fokus saat ini semestinya tertuju pada upaya membantu pemulihan Musiala, alih-alih disibukkan oleh spekulasi seputar masa depannya, mengingat kontraknya bersama Bayern Munich berlaku hingga 2030.

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Brown mengatakan kepada Football Insider: "Bayern Munich berada dalam situasi yang sangat sulit terkait Jamal Musiala. Ketika seorang pemain mengalami masalah kesehatan, pertanyaan semacam ini akan muncul, yakni bagaimana menangani kondisinya dan apakah ia masih bisa terus bermain sepak bola."

Ia melanjutkan: "Pada akhirnya, keputusan ada di tangan pemain dan dokter klub. Jika mereka menyimpulkan bahwa ia mampu terus bermain, maka ia akan melanjutkan kariernya. Ini bukan semata-mata keputusan klub."

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Ia menambahkan: "Saya kira pernyataan yang disampaikan presiden Bayern Munich kemungkinan besar tidak dipikirkan dengan matang, tetapi kita pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya, ketika pemutusan kontrak menjadi salah satu opsi."

Brown menegaskan: "Jika ada keputusan untuk mengizinkannya meninggalkan Bayern Munich, saya yakin klub-klub Liga Primer Inggris akan tertarik merekrutnya, dan Manchester United jelas tertarik kepadanya, tetapi itu bukan persoalan utama saat ini."

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Seperti dijelaskan Brown, minat dari klub-klub Liga Primer Inggris tidak akan kurang jika Bayern Munich mengizinkan Musiala pergi kapan pun dalam waktu mendatang.

Gelandang asal Jerman itu dipandang sebagai salah satu talenta yang hilang dari sepak bola Inggris, setelah sebelumnya memperkuat Chelsea dan tim nasional kelompok umur Inggris, sebelum pindah ke Munich dan memilih membela Jerman.

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Situs Football Insider mengungkapkan bahwa Liverpool dan Arsenal siap mempertimbangkan peluang merekrut Musiala pada bursa transfer musim panas mendatang, apabila sang pemain terlebih dahulu mampu membuktikan bahwa kebugaran fisiknya telah pulih.

Laporan terbaru di Jerman menyebutkan bahwa gelandang serang tersebut memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang dapat diaktifkan pada musim panas mendatang, hal yang membuat klub-klub Inggris memantau situasinya dengan saksama.

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Sumber-sumber menyebutkan bahwa merekrut Musiala akan menjadi transfer yang sangat mahal, tetapi klub-klub peminat terlebih dahulu perlu memastikan kemampuannya untuk kembali tampil secara rutin dan konsisten di level tertinggi.