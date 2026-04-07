Tes medis yang akan menentukan nasib Benzema

Dalam perkembangan yang masih diselimuti ketidakpastian, bintang Prancis Karim Benzema hampir memastikan kondisi kesehatannya menjelang dua pertandingan krusial bagi tim Al-Hilal.

Hari ini, Selasa, Benzema menjalani tes lapangan yang menentukan untuk mengetahui apakah ia bisa ikut dalam pertandingan tim melawan Al-Khaloud, yang dijadwalkan besok, Rabu, dalam putaran ke-29 Liga Roshen Saudi di Stadion "Al-Mamlakah Arena" di Riyadh.

Menurut surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi, peluang Benzema untuk bermain melawan Al-Sadd dari Qatar pada Senin mendatang, dalam babak 16 besar Liga Champions Asia, tampaknya besar, namun keputusan akhir mengenai penampilannya melawan Al-Khaloud akan ditentukan selama latihan hari ini.

Benzema mengalami cedera mendadak pada jari kakinya pada malam sebelum pertandingan melawan Al-Taawoun yang berakhir imbang 2-2, yang membuat pelatih asal Italia Simone Inzaghi mengandalkan duo muda Mohammed Qader Miti dan pemain Brasil Marcos Leonardo di lini serang.

Di sisi lain, Inzaghi menerima kabar baik pada Senin dengan bergabungnya dua sayap, Salem Al-Dossari dan Sultan Mandash, ke dalam latihan bersama, setelah pulih dari cedera lutut dan pergelangan kaki masing-masing.

Sedangkan pemain Prancis Simon Bouabri, terus menjalani program persiapan fisiknya sebagai persiapan untuk kembali secara bertahap ke latihan dengan bola.

Pelatih Simone Inzaghi diperkirakan akan menggelar konferensi pers, di mana ia akan mengungkap perkembangan terbaru terkait kesiapan para pemain menjelang laga melawan Al-Khaloud.