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Tes Medis Pisahkan Nayef Aguerd dari Kepulangan ke LaLiga

Transfers
N. Aguerd
Marseille
Real Sociedad
LaLiga
Ligue 1
Maroko
Prancis
Spanyol

Petualangan baru

Bek Olympique Marseille asal Maroko, Nayef Aguerd, semakin dekat untuk kembali ke Liga Spanyol pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Aguerd akan menjadi rekrutan pertama Real Sociedad untuk musim baru, setelah kesepakatan dengan Olympique Marseille terkait bergabungnya bek Maroko itu dengan status pinjaman hampir rampung.

Nilai finansial yang akan dibayarkan Real Sociedad, di samping klausul opsi pembelian yang tidak akan bersifat wajib, sudah hampir difinalisasi.

Marca menjelaskan bahwa Aguerd harus menjalani tes medis yang diperlukan demi mewujudkan keinginannya untuk kembali ke Real Sociedad, sebelum membuktikan di atas lapangan bahwa ia dalam kondisi fisik yang baik, yang merupakan keraguan terbesar mengenai transfer ini, yang keputusan penuntasannya pada akhirnya diambil oleh Erik Bretos, direktur olahraga klub.

Aguerd bergabung dengan Marseille musim panas lalu dengan nilai 23 juta euro, dan dengan cepat menjadi salah satu pilar utama tim. Namun, minat sejumlah klub terhadap jasanya membuka pintu bagi kepergiannya, setelah ia menerima tawaran dari klub-klub Teluk, yang paling menonjol adalah Al-Sadd asal Qatar, di samping minat sebelumnya dari Rennes sebelum berakhirnya klausul pemutusan kontraknya yang mencapai 15 juta euro.

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