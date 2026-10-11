Gelandang Dominik Szoboszlai absen dari skuat Liverpool pada laga puncak pekan keenam Liga Premier Inggris, hari Minggu ini, melawan Manchester City di Stadion Anfield.

Manchester City mengoleksi 15 poin (nilai sempurna) di puncak klasemen Premier League, sementara Liverpool berada di peringkat kedelapan dengan 9 poin.

Pelatih Liverpool Andoni Iraola telah mengumumkan susunan pemainnya yang tanpa Szoboszlai, serta menurunkan pemain muda Luis Comas sebagai ujung tombak menyusul absennya trio Alexander Isak, Hugo Ekitike, dan Cody Gakpo karena cedera.

Iraola menegaskan dalam pernyataannya sebelum pertandingan bahwa Szoboszlai mengalami ketegangan pada otot hamstring.

Pelatih Liverpool itu mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Inggris "Metro" bahwa meski Szoboszlai berupaya tetap mengikuti latihan, ia belum siap untuk masuk dalam susunan pemain Liverpool.

Susunan lengkap pemain Liverpool adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Alisson.

Lini belakang: Araujo, Gakey, Van Dijk, Kerkez.

Lini tengah: Gravenberch, Mac Allister, Wirtz.

Lini serang: Munoz, Barcola, Comas.



