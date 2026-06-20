Tersingkir dari Piala Dunia... Barcelona mengambil keputusan terkait bek Manchester City

Manchester City bersiap untuk memanggil kembali sejumlah pemainnya setelah masa peminjaman yang mereka jalani musim lalu, di saat klub ini menanti gambaran fase berikutnya di bawah kepemimpinan pelatih baru (Enzo Maresca), dengan fokus yang jelas pada evaluasi pemain-pemain yang mampu memberikan kontribusi bagi tim, alih-alih melakukan proses perombakan besar-besaran.

Di antara nama-nama yang menjadi sorotan khusus di City, menonjol bek asal Brasil, Vitor Reis, yang bersiap kembali ke Etihad Stadium setelah menghabiskan satu musim penuh bersama Girona di Spanyol, di mana ia berhasil meninggalkan jejak yang jelas meskipun tim tersebut mengalami musim yang sulit.

Reis, yang berusia 20 tahun, menjalani musim 2025–2026 bersama Girona, klub saudara Manchester City dalam jaringan City Football Group, dan berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain kunci tim, setelah memperoleh pengalaman berharga di La Liga dalam debut Eropa pertamanya.

Meskipun Girona terdegradasi pada putaran terakhir musim ini, penampilan bek asal Brasil tersebut menjadi salah satu dari sedikit hal positif dalam tim, yang mendorong Manchester City untuk memasukkannya ke dalam rencana musim baru alih-alih mencari peminjaman pemain lain.

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Reis diperkirakan akan bergabung dengan skuad City selama tur pramusim di Hong Kong pada akhir Juli, di mana ia akan berlatih bersama sejumlah pemain yang tidak ikut serta dalam Piala Dunia, sebelum keputusan akhir diambil mengenai perannya dalam skuad.

Di sisi lain, laporan-laporan di Spanyol sempat mengaitkan Reis dengan minat Barcelona setelah penampilannya bersama Girona, namun BBC menegaskan bahwa “berita-berita tersebut disambut dengan skeptisisme di lingkungan Manchester City, di mana hal itu dianggap sekadar spekulasi yang tidak mencerminkan adanya langkah resmi saat ini. Oleh karena itu, rencananya—seperti yang ada saat ini—adalah menjadikan pemain tersebut sebagai opsi yang tersedia pada musim depan (di bawah asuhan pelatih Maresca).”

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Meskipun ia hanya tampil dalam 22 pertandingan bersama tim utama Palmeiras di Brasil, City bertindak cepat dan merekrut Reis seharga 29,6 juta poundsterling pada Januari 2025, di bulan yang sama ketika mereka merekrut Abdulkadir Khusanov, Sementara pemain internasional Uzbekistan itu membuktikan dirinya sebagai pemain inti, Reis hanya tampil dalam empat pertandingan sebelum dipinjamkan untuk menambah pengalamannya.