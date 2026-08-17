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RodriGetty Images

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Termasuk salah satu gaji tertinggi: berapa yang akan diterima Rodri di Barcelona?

Transfers
LaLiga
Barcelona
Manchester City
Rodri
Spanyol
Inggris

Klub Barcelona akan resmi mengumumkan, dalam beberapa jam ke depan, kesepakatan merekrut Rodri, setelah rampungnya kesepakatan dengan Manchester City.

Segalanya kini telah rampung dan tuntas setelah negosiasi yang memakan waktu lebih lama dari perkiraan, akibat sikap keras Manchester City dalam bernegosiasi.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona berhasil merampungkan transfer ini melalui tawaran akhir yang cerdik, yang di dalamnya nilai tetap sebesar 60 juta euro menjadi unsur utama, yaitu nilai maksimal yang ingin dibayarkan klub Katalan itu secara langsung, di samping sejumlah variabel.

Secara spesifik, terdapat 10 juta euro dari variabel yang terkait secara rumit dengan jumlah pertandingan yang akan dijalani sang pemain, ditambah 6 juta euro yang tidak akan dibayarkan kecuali jika tercapai target-target yang lebih mudah untuk direalisasikan.

Barcelona telah mempelajari sisi positif dan negatif dari transfer ini, dan pada akhirnya menyetujui penandatanganan kontrak dengan sang pemain selama 4 tahun, dengan gaji yang sedikit melampaui 13 juta euro bersih per musim.

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Gaji ini akan menjadi salah satu yang tertinggi dalam skuad Barcelona, mengingat klub tersebut merekrut seorang pemain peraih Ballon d'Or.

Manchester City juga menyetujui untuk menerima nilai transfer tersebut dalam bentuk pembayaran bertahap yang nyaman. 

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