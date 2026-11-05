Pelatih asal Spanyol Cesc Fabregas, yang berusia 39 tahun, berhasil mengubah Como dari klub kecil Italia menjadi penantang Eropa hanya dalam dua tahun, setelah membawanya meraih peringkat keempat di Serie A dan lolos ke Liga Champions.

Como juga mencatatkan hasil-hasil mengesankan di ajang Eropa, yang paling menonjol adalah kemenangan atas Manchester United 4-1, kemudian membantai Lens dengan skor 9-1 di kandang lawan, sehingga menempati peringkat keempat di klasemen Liga Champions dan mendekati kelolosan ke babak gugur.

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Fabregas memulai karier kepelatihannya bersama Como pada Juli 2023, sebagai pelatih tim U-19, sebelum dipromosikan ke tim utama secara sementara empat bulan kemudian. Ia lalu menjadi asisten Osian Roberts, dan turut berkontribusi dalam promosi klub ke Serie A, sebelum ditunjuk sebagai direktur teknik permanen pada Juli 2024.

Como mengakhiri musim pertamanya di Serie A pada peringkat kesepuluh, sebelum melaju ke peringkat keempat pada musim berikutnya, sehingga menempatkan pelatih asal Spanyol itu dalam radar klub-klub besar Eropa.

Barcelona menjadi salah satu tujuan yang mungkin bagi Fabregas, mengingat keterikatannya di masa lalu dengan akademi La Masia, dan namanya bisa saja diajukan sebagai pengganti Hansi Flick, jika pengalaman pelatih asal Jerman itu tidak berjalan sesuai harapan, menurut surat kabar "The Sun" Inggris.

Dua mantan klubnya, Arsenal atau Chelsea, juga mungkin mempertimbangkan untuk memakai jasanya apabila posisi direktur teknik kosong, sementara terdengar kabar bahwa ia menolak tawaran dari Inter Milan, musim panas lalu, untuk menangani tim tersebut.

Meski demikian, kepergian Fabregas dari Como tidak akan mudah, karena ia tidak hanya menduduki posisi direktur teknik, tetapi juga memiliki saham minoritas di klub, sejak bergabung ke sana sebagai pemain pada tahun 2022.