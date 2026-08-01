Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, mengumumkan pada dini hari Sabtu ini penarikan proyek "FIFA Forward Enterprise", yang bertujuan mendirikan entitas komersial yang memungkinkan pelibatan para investor dari sektor swasta dalam hak-hak komersial kompetisi-kompetisi FIFA, setelah meningkatnya penentangan terhadap usulan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Infantino mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi: "Proyek FIFA Forward Enterprise bertujuan menyediakan landasan untuk terus memperkuat asosiasi-asosiasi nasional anggota FIFA, serta sepak bola di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan."

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Ia melanjutkan: "Lebih dari itu, sebagaimana kami tegaskan sejak awal, hal ini tidak akan terjadi kecuali proyek tersebut memperoleh dukungan mayoritas asosiasi nasional anggota FIFA, dan selalu tunduk pada proses konsultasi dengan mereka, dengan Dewan FIFA, dengan konfederasi-konfederasi kontinental, serta seluruh pemangku kepentingan."

Presiden Federasi Internasional itu menambahkan: "Setelah mendengarkan dengan saksama semua pandangan, menjadi jelas bahwa proyek ini menimbulkan perpecahan, dengan sifat yang membuat kelanjutannya — terlepas dari tingkat dukungan yang diperolehnya — tidak lagi sejalan dengan kepentingan tujuan yang mendasarinya sejak awal."

Ia melanjutkan: "Tujuan kami dulu, dan akan selalu, adalah menyatukan dan mengembangkan olahraga ini. Berdasarkan hal tersebut, usulan ini tidak akan dilanjutkan."

Infantino menutup: "Pada tahap mendatang, saya berniat kembali mengumpulkan semua pihak terkait dalam beberapa hari dan pekan ke depan, dengan semangat menjaga kepentingan bersama sepak bola, dan dengan tujuan terus mengembangkan olahraga ini di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan kami."

Apa yang terjadi?

Penentangan meningkat tajam dalam beberapa jam terakhir terhadap rencana Infantino, yang mencakup pendirian perusahaan baru bernama FIFA Forward Enterprise, yang menyatukan operasi komersial dan operasi penyelenggaraan turnamen Federasi Internasional, dengan membuka sebagian sahamnya bagi para investor dari sektor swasta.

Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) mengumumkan pemboikotan terhadap turnamen-turnamen FIFA jika Infantino bersikeras dengan proyeknya, yang juga menghadapi penentangan dari Konfederasi Asia dan CONCACAF.

Warga Amerika, Carlos Cordeiro, penasihat senior Presiden Federasi Internasional, juga mengundurkan diri sebagai bentuk keberatan atas usulan tersebut, yang turut memicu kritik dari pihak warga Prancis, Kevin Lamour, Direktur Eksekutif Operasi di FIFA.



