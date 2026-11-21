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Max Eberl memberikan respons penuh makna setelah kritik keras Jesse Marsch.

Direktur olahraga Max Eberl menanggapi pernyataan keras pelatih Kanada Jesse Marsch yang ditujukan kepada Bayern Munich terkait cedera Alphonso Davies.

"Kami sudah mendengarnya, tetapi kami tidak akan menanggapinya," kata Eberl setelah hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln pada Jumat malam. Ia menegaskan: "Jika kami tidak menanggapinya, itu pun merupakan tanggapan kami."

Tak lama sebelumnya, Marsch melontarkan kritik kepada klub tersukses di Jerman itu. "Saya tidak merasa Bayern Munich peduli sedikit pun terhadap tim nasional Kanada. Padahal, saya mengenal beberapa orang di sana dan tahu bagaimana orang Jerman memperlakukan tim nasional, terutama jika itu bukan tim nasional Jerman," katanya kepada OneSoccer.

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Mantan pelatih RB Leipzig itu juga menegaskan: "Saya menyukai Bayern Munich, tetapi saya ingin mereka tahu: Hanya karena kami berasal dari Kanada, bukan berarti kami tidak tahu apa yang kami lakukan atau kami ini sekelompok orang bodoh." Tim nasional Kanada menginginkan "yang terbaik bagi Alphonso, bagi Bayern Munich, dan bagi hubungan kedua pihak."

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Saat ditanya tentang hubungan dengan federasi Kanada, Eberl menjawab singkat namun penuh makna: "Terkadang diam lebih baik." Pasalnya, ada riwayat perselisihan yang melibatkan Davies sebagai tokoh utamanya.

Gara-gara Alphonso Davies, Bayern Munich sempat mengancam akan menggugat Kanada

Cedera ligamen krusiatum yang dialami bek kiri itu pada Maret tahun lalu membuat hubungan Bayern dan Canadian Soccer Association memanas. Dari Munich muncul tudingan terkait keputusan memainkan Davies dalam laga perebutan tempat ketiga CONCACAF Nations League melawan Amerika Serikat yang dianggap tidak penting. Sementara itu, pihak Kanada semula menyatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

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Baru setelah Davies kembali ke ibu kota negara bagian Bayern, tingkat keparahan cederanya terdiagnosis, hingga petinggi Bayern Jan-Christian Dreesen mengancam akan mengambil langkah hukum . Namun, setelah pembicaraan untuk menjernihkan persoalan beberapa bulan kemudian, Bayern memutuskan tidak mengajukan gugatan.

Getty Images

Perselisihan soal Alphonso Davies kembali memanas

Kini, konflik itu tampaknya kembali berkobar setelah Davies mengalami robekan serat otot paha belakang kiri pada jeda internasional terakhir, hanya beberapa menit setelah kembali menjadi starter untuk pertama kalinya dalam lebih dari 600 hari. Cedera itu mungkin membuatnya absen hingga akhir tahun . Dalam diagnosis awal, federasi menyebutnya secara agak samar sebagai "cedera di bagian bawah tubuh", sebelum kemudian mendiagnosis "tarikan otot ringan".

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Selain itu, Davies mengungkapkan bahwa sebelum pertandingan ia sudah merasakan "sedikit nyeri ke arah lutut saya, tepatnya di bagian bawah otot paha belakang saya". Tim medis sama sekali tidak menganggap enteng keluhan itu dan bahkan meminta pemeriksaan MRI, tetapi hasilnya tidak menunjukkan adanya kelainan.

Yang sangat disayangkan bagi Bayern: Harry Kane dan Michael Olise juga mengalami cedera saat melawan Köln . Kane akan absen selama berbulan-bulan. Ismael Saibari dan Serge Gnabry juga masih belum bisa bermain, sementara Luis Diaz setidaknya sudah mendekati kepulangan.