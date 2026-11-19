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Di RB Leipzig, Openda mencetak gol demi gol, tetapi perilakunya menjadi sorotan negatif. Penjualan sang penyerang belakangan menjadi berkah bagi RB, namun mengawali kemerosotan dramatis bagi Openda sendiri.

"Duet impian! Openda dan Xavi memukau Bundesliga!" Begitulah bunyi judul di surat kabar Bild hampir tepat tiga tahun lalu, ketika Lois Openda dan Xavi Simons tampil gemilang dalam kemenangan telak 6-0 RB Leipzig atas 1. FC Köln.

Saat itu, Openda mencetak gol ketujuh dan kedelapannya musim tersebut, keduanya berkat umpan Simons, padahal baru sembilan pekan pertandingan berlalu. Belum ada pemain Leipzig sebelum ataupun sesudahnya yang mencapai catatan itu secepat itu.

Uang €40 juta yang dibayarkan RB kepada Lens untuk pemain Belgia itu tiga bulan sebelumnya tampak sebagai investasi yang sangat bagus, dan kesan pertama tersebut tidak keliru. Openda menutup musim debutnya dengan 28 gol dalam 45 pertandingan, 24 di antaranya di Bundesliga.

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Memang, produktivitas golnya terpangkas separuh pada musim keduanya, tetapi ia masih mencatatkan sebelas assist selain 13 gol. Total 24 kontribusi gol dalam 45 pertandingan bukanlah catatan yang buruk. Meski begitu, hubungan klub dan pemain saat itu sudah menunjukkan tanda-tanda keretakan yang mengkhawatirkan.

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Openda Jadi "Pembuat Onar" di RB Leipzig dan Dijual ke Juventus

Openda kabarnya beberapa kali menjadi sorotan karena perilaku bak diva dan disebut sebagai "pembuat onar yang merusak suasana ruang ganti" (Bild) . Pada musim panas 2025, baru dua tahun setelah bergabung, ia sudah ingin pergi. Salah satu alasannya adalah RB gagal lolos ke Liga Champions. Selain itu, sahabat dekatnya, Xavi, juga pindah. Klub asal Sachsen itu segera mencapai kesepakatan dengan Juventus yang, jika dilihat kembali, bisa menjadi salah satu kesepakatan terbaik dalam sejarah singkat klub Leipzig tersebut.

Juve membayar biaya peminjaman sedikit di atas €3 juta. Opsi pembelian senilai €42,75 juta akan menjadi kewajiban jika Juve setidaknya finis di posisi kesepuluh Serie A. Kendati dilanda berbagai krisis, Si Nyonya Tua tentu saja mampu mencapainya. Hanya saja, Openda nyaris tidak berperan dalam pencapaian itu.

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Openda Bisa Jadi Salah Satu Transfer Terburuk dalam Sejarah Juve

Pada musim pertamanya, yang sangat mungkin sekaligus menjadi musim terakhirnya, ia tidak mencetak gol selama tujuh bulan. Media-media Italia kebingungan mengapa Juve, yang kondisi keuangannya sudah berada di ambang kehancuran, sampai bisa dibuat membayar semahal itu oleh Leipzig.

Perlu diakui, gagalnya transfer permanen Randal Kolo Muani, yang dipinjam dari PSG, membuat Juve kesulitan dan sangat membutuhkan seorang penyerang. Karena itulah Openda masuk dalam radar mereka, tetapi dalam waktu singkat ia justru menjadi salah satu rekrutan paling gagal dalam sejarah terkini klub.

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Dari €45 juta yang akhirnya dibayarkan kepada RB, Juventus hanya mendapatkan satu gol di Liga Champions melawan Bodö/Glimt dan satu gol di liga melawan Roma. Sejak awal Maret hingga akhir musim, Openda cuma sekali tampil sebagai pemain pengganti selama empat menit, padahal masih ada sebelas pertandingan liga tersisa. Pemain lain, kata pelatih Luciano Spalletti, bisa memberikan pengaruh lebih besar. Jelas bukan pujian yang menyenangkan.

Sejak saat itu, jelas Openda tidak memiliki masa depan di Turin. Statusnya sebagai pemain cadangan yang terus-menerus menghuni bangku cadangan membuatnya melewatkan Piala Dunia setelah tidak dipanggil oleh pelatih tim nasional saat itu, Rudi Garcia. Sementara Setan Merah, tanpa pemain berusia 26 tahun tersebut, baru tersingkir di perempat-final lewat kekalahan yang sangat tipis dari Spanyol, yang kemudian menjadi juara dunia, Openda semakin tersisih di Juve.

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Si Nyonya Tua akhirnya merampungkan perekrutan Kolo Muani, terlambat satu tahun, dengan biaya kurang lebih sama seperti yang dahulu mereka keluarkan untuk Openda. Selain itu, Nick Woltemade juga datang dengan status pinjaman dari Newcastle. Tak ada lagi tempat bagi Openda, dan Juve sebenarnya berharap bisa mendapatkan kembali setidaknya sebagian kecil dari biaya transfernya. Namun, mengingat musimnya yang sangat buruk, tak ada klub yang bersedia mengeluarkan uang mendekati jumlah tersebut.

Peminjaman Diakhiri: Openda Kembali ke Juve pada Musim Dingin?

Pada akhirnya, ia lebih dulu bergabung dengan Olympique Lyon sebagai pemain pinjaman dengan biaya €3,5 juta. Opsi pembeliannya berkisar antara €25 juta hingga €30 juta, yang dalam skenario terbaik akan memungkinkan Juve menekan kerugian dari transfer Openda seminimal mungkin. Namun, alih-alih skenario terbaik, kini justru skenario terburuk yang mengancam.

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Semula, karier Openda di Lyon setidaknya mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dalam empat pertandingan pertamanya saja, ia sudah menyamai jumlah golnya sepanjang musim sebelumnya di Juve, menjadi pemain inti, dan kembali ke tim nasional Belgia. Lalu datanglah 9 Oktober dan laga tandang melawan mantan klubnya, Lens. Openda mengalami patah tulang fibula dan sejak itu absen.

Lebih buruk lagi, Lyon kemudian berganti pelatih. Carlos Vicens menggantikan Paulo Fonseca, yang pindah ke Sporting Lisbon di tengah musim sehingga membuat manajemen klub sama sekali tidak siap. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, Vicens tidak lagi memasukkan Openda dalam rencananya sekalipun sang pemain pulih. Karena itu, Juventus dan Lyon kini bernegosiasi untuk mengakhiri peminjaman tersebut pada musim dingin.

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Dengan demikian, kemerosotan Openda yang mencolok terus berlanjut. Juventus kabarnya sudah mencari klub baru yang bersedia menampung Openda pada musim dingin. Namun, mengingat cedera seriusnya, keberhasilan rencana itu tampak diragukan. Sementara itu, judul-judul berita dari Oktober 2023 terasa seolah berasal dari dunia lain, ketika Openda pernah menjadi seorang penyerang bintang.