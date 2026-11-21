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Paris Saint-Germain menerima pukulan telak dalam laga melawan Nice, setelah bintangnya mengalami cedera parah di lutut kanan yang memaksanya meninggalkan lapangan dengan tandu sambil menangis, pada Sabtu ini, dalam lanjutan Liga Prancis.

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Pemain asal Prancis Désiré Doué mengalami cedera pada menit ke-41, ketika ia terjatuh dalam salah satu serangan setelah salah menapakkan kakinya di atas bola, sehingga lutut kanannya tertekuk dengan cara yang mengkhawatirkan, tanpa ada kontak langsung dengan pemain Nice.

Momen tersebut memicu kepanikan di antara rekan-rekan setimnya, sementara teriakan kesakitan menggema di seluruh Stadion Allianz Riviera, di tengah kekhawatiran sang pemain mengalami cedera serius.

Doué sebelumnya mencetak gol kedua yang membawa Paris Saint-Germain unggul pada menit ke-32, sekaligus melengkapi comeback tim asal Paris itu dalam laga tersebut, sebelum kegembiraannya berubah menjadi pemandangan yang menyakitkan setelah ia terjatuh hanya beberapa menit kemudian.

Sang pemain tampak sangat kesakitan dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan saat dibawa keluar lapangan dengan tandu, sebuah pemandangan yang semakin menambah kekhawatiran soal jenis cedera dan lamanya ia berpotensi absen.

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Hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai diagnosis medis maupun tingkat keparahan cedera winger asal Prancis tersebut, tetapi gambar yang merekam momen ia terjatuh dan cara lututnya tertekuk, ditambah kesulitannya meninggalkan lapangan, memicu kecemasan besar di internal klub Paris tersebut. Ferran Torres masuk menggantikan Doué, setelah sang pemain tidak lagi mampu melanjutkan pertandingan, sembari menunggu pemeriksaan medis yang diperlukan untuk menentukan seberapa besar kerusakannya.

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Cedera Doué datang di waktu yang sulit bagi Paris Saint-Germain, yang bisa saja kehilangan satu lagi pemain berpengaruh, hanya beberapa pekan setelah pemain asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia mengalami cedera serius di lutut kanan.

Kvaratskhelia mengalami cedera tersebut dalam laga melawan Barcelona pada 20 Oktober, yang berakhir dengan kemenangan 4-2 untuk tim asal Spanyol itu, sebelum kemudian menjalani operasi.

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Cedera Kvaratskhelia telah membuat staf pelatih khawatir mengenai opsi lini serang yang tersedia, dan dengan kemungkinan Doué absen dalam waktu lama jika hasil pemeriksaan memastikan cederanya serius, tim bisa menghadapi krisis baru di posisi winger, terlebih pemain asal Prancis itu merupakan salah satu elemen penting dalam skuad.

Meski begitu, lamanya ia absen masih belum dapat dipastikan, dan jenis cederanya tidak bisa disimpulkan sebelum hasil pemeriksaan medis keluar serta ada pengumuman resmi dari klub.