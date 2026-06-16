Terakhir adalah Arab Saudi... Tim-tim Asia menjadi sorotan di Piala Dunia

Tim-tim Asia terus mencatatkan awal yang kuat di Piala Dunia 2026, setelah berhasil meraih hasil positif dalam pertandingan pertama mereka di babak penyisihan grup, tanpa menelan kekalahan sama sekali hingga saat ini, sebuah awal yang mengesankan yang mencerminkan perkembangan sepak bola Asia di kancah internasional.

Lima pertandingan yang telah dilalui tim-tim Asia hingga saat ini menampilkan campuran antara kemenangan dan hasil imbang, di mana mereka berhasil meraih satu kemenangan dan empat hasil imbang, sebuah catatan positif saat menghadapi berbagai gaya permainan dari Eropa, Amerika Selatan, dan Oseania.

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Timnas Korea Selatan mencatatkan salah satu hasil menonjol setelah mengalahkan Ceko dengan skor (2-1), sementara timnas Jepang mempertahankan penampilan kuatnya dengan hasil imbang yang menegangkan melawan Belanda dengan skor (2-2), dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga menit-menit akhir.

Adapun timnas Saudi Arabia, berhasil menahan imbang (1-1) Uruguay dalam laga sengit yang menampilkan performa pertahanan yang luar biasa, sementara timnas Iran meraih hasil imbang positif (1-1) melawan Selandia Baru, dalam pertandingan yang ditandai dengan keseimbangan antara kedua tim.

Timnas Qatar juga berhasil meraih hasil positif dengan imbang (1-1) melawan Swiss, melengkapi rangkaian hasil yang membuat tim-tim Asia mempertahankan rekor tanpa kekalahan di awal perjalanan mereka di Piala Dunia.

Pertandingan-pertandingan ini terbagi antara tim-tim Asia melawan lawan-lawan Eropa dalam empat pertandingan, dibandingkan dengan satu pertandingan melawan tim dari Amerika Selatan, yang memberikan nilai tambah pada hasil-hasil ini dalam hal kekuatan lawan dan keragaman gaya permainan.

Dengan awal ini, tim-tim Asia menegaskan bahwa mereka memasuki Piala Dunia 2026 dengan ambisi yang berbeda, serta kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim besar dunia, dalam sebuah gambaran yang mencerminkan perkembangan yang jelas dalam level sepak bola Asia baik dari segi performa maupun hasil.