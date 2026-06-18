Tentara Meksiko menyusup ke markas tim nasional Korea Selatan

Dalam keadaan misterius yang masih diselimuti banyak pertanyaan, pasukan militer Meksiko menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak yang terbang di dekat kamp pelatihan tim nasional Korea Selatan di kota Guadalajara, saat tim tersebut sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Meksiko di Piala Dunia 2026.

Menurut jaringan "Sky News Arabia", pasukan Meksiko menggunakan peralatan khusus untuk memantau pesawat tak berawak yang "tidak terdaftar" tersebut, lalu dengan cepat menonaktifkannya, sebagaimana dikonfirmasi oleh seorang pejabat federal Meksiko.

Identitas pihak yang meluncurkan drone tersebut belum diungkap, begitu pula apakah drone tersebut membawa misi mata-mata terhadap rencana taktis tim nasional Korea Selatan.

Menanggapi insiden tersebut, pelatih tim nasional Korea Selatan Hong Myung-bo mengatakan: “Selama sesi latihan kami, sebuah drone muncul di langit.”

Ia melanjutkan: “Untungnya, hal itu terjadi sebelum kami mulai membahas rencana taktis kami, sehingga tidak memengaruhi kami. Namun, waktunya sangat sensitif saat kami sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan, dan apa yang terjadi sungguh disayangkan.”

Pihak berwenang Meksiko belum menjelaskan waktu pasti terjadinya insiden tersebut, maupun apakah ada tersangka yang ditangkap.

Sumber federal tersebut menyebutkan bahwa pihak berwenang telah menonaktifkan beberapa drone dalam beberapa hari terakhir yang mencoba mendekati zona keamanan di sekitar stadion di tiga kota tuan rumah: Kota Meksiko, Monterrey, dan Guadalajara.

Insiden ini merupakan bagian dari Operasi Kokulkan berskala besar yang diluncurkan oleh pihak berwenang Meksiko pada Maret lalu, yang melibatkan sekitar 100 ribu personel keamanan dan militer. Rencana tersebut mencakup langkah-langkah keamanan yang ketat serta sistem peringatan dini untuk melindungi tim nasional, stadion, dan penonton.

Sementara itu, di Kanada, pihak berwenang memberlakukan larangan total terhadap penerbangan drone yang tidak berizin di atas stadion dan lokasi latihan di Vancouver dan Toronto; larangan ini berlaku hingga 7 Juli.