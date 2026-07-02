Tendangan Telemans memecahkan rekor bersejarah milik bintang Aljazair

Yuri Tielemans menorehkan sejarah di Piala Dunia, setelah mencetak dua gol dalam kemenangan dramatis Belgia atas Senegal dengan skor 3-2 pada babak perpanjangan waktu, Rabu malam di Stadion Seattle, Amerika Serikat, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Tielemans mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-124 dan 43 detik, sehingga menjadi pencetak gol paling terlambat dalam sejarah Piala Dunia.





Gol Tielemans ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemain Aljazair, Abdelmoumen Djabou, yang mencetak gol ke gawang Jerman pada menit ke-120 dan 49 detik, di babak 16 besar Piala Dunia 2014, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan “Die Mannschaft” (2-1).

Baca juga

"Yang Paling Konyol"... Bagaimana Media Iran Mengomentari Hasil Imbang Aljazair dan Austria?

Messi memperkuat keunggulannya yang bersejarah atas Cristiano di Piala Dunia

Selain itu, Tielemans menjadi pemain kedua dalam sejarah timnas Belgia yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di babak gugur Piala Dunia, setelah Bernard Voorhoof, yang mencatatkan prestasi serupa saat menghadapi Jerman pada edisi 1934.

Pertandingan tersebut semula tampaknya akan berakhir dengan kemenangan Senegal, namun timnas Belgia bangkit secara mengejutkan, mencetak dua gol berturut-turut melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans, pada menit ke-86 dan ke-89, sehingga skor menjadi 2-2.

Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, yang diakhiri dengan kemenangan dramatis bagi “Setan Merah”, berkat tendangan penalti yang diperoleh Yuri Tielemans dan dieksekusi sendiri pada menit ke-120+5.

Dengan kemenangan ini, timnas Belgia memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina.