Krisis proyek terbaru FIFA menjadi momen yang menentukan dalam sejarah sepakbola, ketika olahraga ini menemukan kembali "kompas moral"-nya, di tengah apa yang oleh surat kabar "Telegraph" Inggris disebut sebagai "keserakahan" presiden Federasi Sepakbola Internasional, Gianni Infantino.

Menurut artikel penulis Oliver Brown, pekan lalu merupakan neraka bagi Infantino "yang rencana besarnya untuk memecah Piala Dunia hanya menjanjikan keuntungan bagi dana investasi swasta dan bagi rekening banknya sendiri, tetapi menjadi pekan yang membahagiakan bagi setiap orang yang mengkritik keserakahannya".

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Kali ini, "bom" itu datang dari dalam koridor FIFA sendiri. Begitu warga Amerika Carlos Cordeiro, mantan penasihat Infantino, mengkritik rencana rahasianya bersama orang-orang dekat presiden Amerika, Donald Trump, dan menyebutnya sebagai "kesepakatan buruk", langsung pula Kevin Lamour, direktur operasional FIFA, mengatakan bahwa para pegawai "telah ditipu".

Menurut "Telegraph", apa yang terjadi "tidak hanya mencerminkan penghinaan mendalam yang dirasakan presiden UEFA, Aleksander Ceferin, terhadap cara kerja rekan sejawatnya di Zurich, tetapi juga kemarahan moral yang dipicu oleh keangkuhan Infantino".

Surat kabar itu menambahkan bahwa meski sepakbola jarang berbicara dengan satu suara, keangkuhan pejabat Swiss tersebut, yang digambarkan sebagai sombong dan tidak memiliki daya tarik, kecerdasan, serta empati, telah menyatukan 143 negara — dan jumlahnya masih terus bertambah — dalam kondisi rasa muak.

"Dorongan bagi prinsip-prinsip sepakbola"

Laura McAllister, wakil Ceferin di UEFA, mengatakan: "Dalam banyak hal, ini adalah dorongan bagi prinsip-prinsip sepakbola. Ini sebuah penegasan... sepakbola keluar dari situasi ini dengan lebih kuat".

Surat kabar Inggris itu menambahkan bahwa bahkan setelah UEFA, Concacaf, dan para pihak yang berhubungan dengannya di perusahaan "Thrive Eternal" milik Kushner meninggalkannya, Infantino tetap berupaya keras menghidupkan kembali proyek tersebut bersama para pemodal lain, tanpa rasa malu hingga akhir.

Surat kabar itu menutup dengan mengatakan bahwa peta untuk menggulingkan Infantino masih rumit, tetapi apa yang terjadi patut disambut dengan lega, karena sepakbola, setelah digerakkan oleh satu skandal besar, telah menemukan kembali sebagian dari kompas moralnya.