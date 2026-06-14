Teknologi canggih mempersiapkan Al-Akhdar untuk menghadapi Uruguay dan Spanyol

Tim nasional Arab Saudi memperkenalkan teknik baru yang mulai diterapkan dalam sesi latihannya belakangan ini sebagai persiapan untuk pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi akan memulai pertandingan di Piala Dunia pada Selasa pagi mendatang melawan Uruguay, kemudian menghadapi Spanyol dan Cape Verde pada tanggal 21 dan 27 Juni mendatang secara berturut-turut.

Akun tim nasional Saudi di platform X menulis pada Minggu pagi ini: "Inovasi bertemu dengan performa yang terus berkembang dalam latihan tim hijau. Sistem pendingin CLIMACOOL SYSTEM dari mitra kami, Adidas, mendampingi para bintang kami untuk menghadapi panas dan kelembapan tinggi, serta berkontribusi dalam menurunkan suhu tubuh secara efektif, sehingga mempercepat pemulihan dan membantu mencapai performa terbaik."

Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama: jaket pendingin yang dirancang khusus dan berisi bahan gel yang dibekukan sebelum digunakan, untuk menyerap panas secara bertahap dari area dada, perut, dan punggung.

Jaket ini juga dilengkapi dengan lapisan isolasi yang dikenakan di atas jaket untuk mempertahankan kesejukan selama mungkin dan mengurangi kebocoran udara dingin, serta penutup pendingin sepatu yang dipasang di atas sepatu olahraga untuk membantu mengurangi panas pada kaki dan pembengkakan akibat aktivitas fisik, seperti dilaporkan oleh Al-Sharq Al-Awsat.

Menurut data yang diungkapkan oleh Adidas, teknologi ini dapat menurunkan suhu tubuh bagian dalam hingga setengah derajat Celsius, sementara suhu kulit dapat turun sekitar 13 derajat Celsius. Hal ini membantu para pemain menahan cuaca panas dengan lebih baik, mempercepat proses pemulihan, dan berkontribusi dalam mempertahankan tingkat kinerja fisik yang tinggi.