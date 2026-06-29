Teka-teki Jepang di Piala Dunia... 3 skenario dan satu akhir

Meskipun tim nasional Jepang bermain imbang melawan Brasil dan mampu menyulitkan pasukan asuhan pelatih Carlo Ancelotti dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026, keturunan Samurai tersebut tetap tidak mampu memutus lingkaran penderitaan yang telah menghantui mereka sejak Piala Dunia 2018.

Timnas Jepang sempat unggul satu gol pada menit ke-29 atas Brasil pada Senin malam ini, sebelum para penari Samba membalas dengan dua gol melalui Casemiro (menit ke-54) dan Gabriel Martinelli (menit ke-90+6), sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar.

Dalam tiga edisi terakhir, skenario yang sama terulang dengan pola yang mengejutkan, di mana “Samurai” selalu unggul di setiap pertandingan, namun gagal mempertahankan keunggulan tersebut dan akhirnya kalah di detik-detik terakhir dengan segala cara yang mungkin.

Menurut data dari Mr. Sheep dan Stats Foot: “Pada 2018, Jepang bertanding melawan Belgia: unggul 2-0, namun kalah pada menit ke-94. Di Piala Dunia Qatar 2022 melawan Kroasia: unggul satu gol, lalu kalah lewat adu penalti, dan nasib serupa terulang pada 2026 melawan Brasil: unggul satu gol, lalu kalah pada menit ke-96.

Timnas Brasil sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan babak 16 besar berikutnya, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari pertandingan babak 32 besar antara Norwegia yang dipimpin Erling Haaland dan Pantai Gading yang dipimpin Franck Kessié.

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