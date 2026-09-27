Presiden La Liga, Javier Tebas, menegaskan bahwa kasus Manchester City merupakan kelanjutan dari pertempuran yang telah ia jalani selama bertahun-tahun demi membela kontrol ekonomi dan kesetaraan dalam penerapan aturan, menyusul laporan yang menyebutkan bahwa klub tersebut dinyatakan bersalah atas sebagian besar tuduhan terkait pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris. Kasus ini masih berada pada tahap hukumnya, dengan kemungkinan Manchester City mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Melalui akun-akunnya di media sosial, Tebas kembali mengingatkan sikapnya terhadap Manchester City sejak tahun 2017, dengan menegaskan bahwa ia termasuk salah satu pejabat pertama yang berbicara secara terbuka mengenai model keuangan klub tersebut, bersama Paris Saint-Germain, serta mengenai apa yang ia anggap sebagai ketergantungan pada sumber daya eksternal yang sangat besar, melampaui pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas klub yang lazim.

Tebas berkata: "Pada September 2017, dalam konferensi Soccerex di Manchester, saya mengecam secara terbuka sebuah hal yang telah mengkhawatirkan saya sejak beberapa waktu: apa yang disebut manipulasi keuangan dalam sepak bola Eropa. Saya berbicara tentang Manchester City dan Paris Saint-Germain, serta tentang klub-klub yang kekuatan finansialnya tidak hanya bersumber dari aktivitas mereka yang lazim, tetapi juga dari dukungan sumber daya eksternal yang sangat besar."

Ia menambahkan bahwa kritiknya saat itu memicu reaksi dari Manchester City, yang menyebut pernyataannya "tidak didasarkan pada informasi yang benar" dan "hanya khayalan", seraya menyebutkan bahwa klub tersebut ketika itu mengumumkan sedang mengkaji langkah hukum terhadapnya.

Presiden La Liga itu juga menyinggung sanksi yang dijatuhkan UEFA kepada Manchester City pada Februari 2020, ketika badan tersebut memutuskan untuk melarang klub itu berpartisipasi dalam kompetisinya selama dua musim dan mendendanya sebesar 30 juta euro, sebelum Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) membatalkan keputusan larangan tersebut pada Juli tahun yang sama, dengan tetap mempertahankan sanksi finansial yang dikurangi menjadi 10 juta euro karena ketidakkooperatifan klub dalam penyelidikan UEFA.

Tebas menilai keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga itu merupakan titik balik baginya, dan ia berkata: "Saya sama sekali tidak pernah menyetujui putusan aneh itu. Bagi saya, hal itu menjadi titik balik dalam kredibilitas Pengadilan Arbitrase Olahraga sebagai badan arbitrase independen di bidang olahraga."

Ia menambahkan: "Saya menganggapnya sebagai keputusan yang sangat keliru, yang secara luar biasa merugikan kredibilitas sistem kontrol ekonomi sepak bola Eropa, dan sulit diselaraskan dengan prinsip yang saya anggap mendasar: aturan yang sama harus berlaku bagi semua orang."

Pernyataan Tebas ini muncul setelah sejumlah laporan menyebutkan bahwa sebuah komisi independen di Liga Primer Inggris menemukan Manchester City bersalah atas 114 dari total 115 tuduhan, sementara klub itu menegaskan bahwa proses masih berlangsung dan ada unsur-unsur penting yang belum diputuskan, dengan kemungkinan klub itu memasuki tahap banding.

Tebas menegaskan bahwa sikapnya tidak berkaitan dengan keinginan untuk membuktikan kebenaran peringatannya di masa lalu, dengan mengatakan: "Ketika saya mengingat intervensi pada tahun 2017 itu dan segala hal yang menyusul setelahnya, saya tidak melakukannya untuk berkata: sudah saya peringatkan kalian. Saya melakukannya karena kisah ini merupakan cerminan terbaik dari sebuah pertempuran yang telah saya jalani selama bertahun-tahun."

Ia menjelaskan bahwa pandangannya berpijak pada perlunya membangun persaingan yang bertumpu pada kemampuan klub untuk mengelola sumber dayanya dan menghasilkan pendapatan, bukan pada besarnya dukungan finansial yang mereka peroleh, seraya menambahkan: "Keberlanjutan ekonomi bukanlah birokrasi, dan kontrol keuangan bukanlah keisengan sesaat."

Tebas menutup pesannya dengan menegaskan bahwa kasus tersebut belum berakhir, dengan mengatakan: "Jalannya masih panjang. Sanksi belum ditetapkan, dan proses belum selesai, tetapi apa yang terjadi kembali menunjukkan pentingnya kontrol ekonomi, transparansi, dan kesetaraan dalam penerapan aturan untuk melindungi integritas serta keberlanjutan sepak bola."