Al Ahly Mesir mengumumkan lebih awal hari ini komitmennya untuk mempertahankan sang bintang Imam Ashour dan penolakannya untuk membahas kepindahannya selama periode transfer musim panas saat ini, namun nama gelandang internasional itu terus menghiasi berbagai pemberitaan setelah dikaitkan dengan klub Al Ittihad Arab Saudi.





Jurnalis Mesir Ahmed Abdel Baset mengungkap melalui akunnya di platform "X" bahwa Al Ittihad bisa saja mencuri transfer Imam Ashour di saat-saat terakhir, seraya mengisyaratkan adanya komunikasi yang tengah berlangsung guna menyiapkan tawaran finansial baru yang besar untuk meyakinkan Al Ahly agar menyetujui penjualan pemain tersebut.











Sebelumnya Al Ahly telah mengumumkan melalui pernyataan resmi penolakannya terhadap tawaran yang diajukan Konyaspor dari Turki, yang bernilai 4,5 juta dolar dan dibayarkan dalam tiga tahun, seraya menegaskan bahwa Imam Ashour tidak dijual pada musim ini.





Surat klub berjuluk The Reds tersebut yang dikirim kepada Konyaspor menyebutkan bahwa manajemen Al Ahly menghargai ketertarikan klub Turki itu, namun mereka tetap teguh mempertahankan pemain tersebut, dengan menyinggung kemungkinan adanya kerja sama antara kedua pihak di masa depan.





Selama beberapa jam terakhir, laporan-laporan dari Turki menyebutkan berlanjutnya ketertarikan Konyaspor terhadap Imam Ashour, bahkan menaikkan nilai tawaran hingga sekitar 7,5 juta dolar, namun Al Ahly belum mengeluarkan sikap resmi baru terkait kabar tersebut.





Langkah yang mungkin diambil Al Ittihad Arab Saudi ini memberikan perkembangan baru pada situasi pemain tersebut, terutama jika klub Arab Saudi itu memutuskan untuk mengajukan tawaran finansial yang melampaui apa yang ditawarkan sebelumnya, dalam upaya mengubah sikap manajemen Al Ahly sebelum bursa transfer ditutup.





Imam Ashour terikat kontrak dengan Al Ahly hingga musim panas 2028, setelah bergabung dengan tim tersebut pada musim panas 2023 dari Midtjylland asal Denmark, dan tampil dengan level istimewa mengenakan seragam sang benteng merah, serta mencuri perhatian bersama timnas Mesir di Piala Dunia 2026.

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