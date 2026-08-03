Masa depan pemain asal Uruguay, Darwin Nunez, memasuki babak baru penuh ketidakpastian, setelah keinginan Al Hilal untuk melepas sang pemain berbenturan dengan kenyataan yang sama sekali berbeda, yang mengungkap bahwa semua kabar seputar minat klub-klub Turki untuk merekrutnya belum berubah menjadi langkah nyata hingga saat ini.

Al Hilal menjalani perlombaan dengan waktu untuk menata ulang daftar pemain asing sebelum musim baru dimulai, terutama karena pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, tidak menempatkan Nunez dalam prioritas teknisnya, hal yang mendorong manajemen untuk mengintensifkan upaya mencari jalan keluar yang tepat bagi sang pemain selama bursa transfer musim panas.

Namun, menurut perkembangan terbaru, manajemen Al Hilal hingga kini belum menerima tawaran resmi atau negosiasi serius dari klub Turki mana pun untuk mendapatkan jasa sang pemain, meski banyak kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Liga Turki dalam beberapa pekan terakhir.

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Perkembangan ini menempatkan Al Hilal dalam posisi yang rumit, sebab bertahannya Nunez berarti salah satu kuota pemain asing tetap terisi oleh pemain yang berada di luar hitungan teknis, hal yang dapat memengaruhi rencana klub untuk merampungkan transfer baru sebelum jendela transfer ditutup.

Di tengah ketiadaan tawaran nyata, manajemen Al Hilal tampaknya dituntut untuk mencari solusi alternatif, baik dengan meyakinkan sang pemain untuk menuju destinasi baru maupun menunggu langkah dari klub lain, karena waktu terus berjalan cepat, sementara krisis Nunez masih belum menemukan titik terang yang sesungguhnya.

Berkas Nunez pun menjadi salah satu berkas yang paling merepotkan di internal Al Hilal pada musim panas ini, setelah kabar berulang tentang minat sejumlah klub akan jasanya berubah menjadi sekadar rumor, di saat "Sang Pemimpin" membutuhkan penyelesaian berkas ini dengan cepat guna melanjutkan pembangunan proyek Inzaghi sebelum musim baru dimulai.