Taruhan seru mengiringi Oyarzabal menjelang laga Spanyol melawan Prancis di Piala Dunia

Sebuah laporan media Spanyol mengungkap bahwa Mikel Oyarzabal, penyerang La Roja, terlibat dalam taruhan lucu yang berkaitan dengan salah satu teman dekatnya selama partisipasinya di Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar "Marca" Spanyol, Mikel Oyarzabal dan temannya Mikel Vitoris sedang menjalani tantangan unik menjelang pertandingan melawan Prancis. Penyerang Spanyol ini berpotensi mengakhiri musim yang luar biasa dengan mencapai final Piala Dunia, sementara Vitoris mungkin akan semakin dekat untuk menyelesaikan polis asuransi yang istimewa.

“Tahukah kalian berapa banyak polis asuransi yang membuatku rugi?” kata Mikel Vitoris, salah satu sahabat terdekat Oyarzabal, sambil bercanda saat syuting program khusus “Marca” menjelang Piala Dunia.

Untuk menjelaskan lelucon ini, ceritanya bermula dua bulan lalu, ketika tim dari surat kabar “Marca” melakukan perjalanan ke kota Eibar untuk menggali akar kehidupan Oyarzabal, melalui kesaksian teman-temannya yang menemaninya sejak masa kanak-kanak, remaja, masa kuliah, hingga tinggal bersama.

Mikel Vitoris adalah salah satu dari teman-teman tersebut; ia telah mendampingi Oyarzabal selama bertahun-tahun, dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan asuransi.

Saat tim "Marca" sedang menyiapkan lokasi syuting untuk wawancara, Vitoris melontarkan taruhan lucu sambil tertawa, “Selama kalian sibuk menyiapkan semua ini, aku bisa menyelesaikan 20 polis asuransi.”

Wawancara tersebut mengungkap awal karier Oyarzabal dan sisi kemanusiaannya. Setelah wawancara selesai, reporter “Marca” terinspirasi untuk mengajukan tawaran kepada Vitoris, sambil bercanda berkata kepadanya: “Jika Spanyol memenangkan Piala Dunia, saya akan kembali menemui Anda dan menandatangani polis asuransi sebagai ganti waktu yang telah kami ambil dari Anda.”

Dia menambahkan bahwa dia mengatakan hal itu meskipun tidak begitu memahami apa itu polis asuransi, dan belum pernah mengurus satu pun sepanjang hidupnya.

Kini, timnas Spanyol hanya berjarak sedikit lebih dari 180 menit untuk memaksa koresponden “Marca” menepati janjinya, dalam taruhan yang secara tidak langsung dipicu oleh Oiarzabal.

Pertanyaan yang masih menggantung: Apakah penyerang asal Basque ini akan mencetak gol penentu yang memaksa koresponden “Marca” itu terbang ke Eibar untuk mengurus polis asuransi yang dijanjikan?

“Marca” menyimpulkan: “Oyarzabal mengetahui detail taruhan ini, dan surat kabar tersebut berharap hal itu memberinya motivasi tambahan, sekecil apa pun—bahkan hanya 0,00001%—untuk kembali ke negaranya sambil membawa Piala Dunia, dan memaksa pihak yang bertaruh untuk menepati janjinya.”