Taruhan baru Juventus: Nico Gonzalez memperpanjang perjalanannya di Turin

Juventus secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak baru dengan winger asal Argentina mereka, Nico Gonzalez, yang berdurasi hingga akhir musim (2029-2030).

Gonzalez kembali membuktikan dirinya sebagai pilihan yang bisa diandalkan dalam skuad Juventus di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti pada awal musim ini (2026-2027), setelah menjalani musim (2025-2026) dengan status pinjaman di Atletico Madrid.

Pemain internasional Argentina itu bergabung dengan "Si Nyonya Tua" pada musim panas 2024, namun diizinkan pergi dengan status pinjaman pada tahun berikutnya menyusul musim perdana yang mengecewakan di Turin akibat terganggu cedera serta perubahan staf kepelatihan.









Gonzalez menikmati masanya bersama Atletico Madrid, tetapi ia tidak tampil dalam jumlah pertandingan La Liga yang dipersyaratkan untuk mengaktifkan klausul pembelian wajib. Menurut sejumlah laporan yang beredar selama periode transfer musim panas, klub Spanyol itu berupaya memboyongnya kembali secara permanen, namun dengan nilai yang jauh lebih rendah dari nilai klausul pembelian sebesar 32 juta euro.

Pertandingan berikutnya CGL Serie A 14.45 JUV

Pada akhirnya, kesepakatan gagal tercapai sehingga Gonzalez kembali dan mengikuti latihan "Bianconeri" di Turin.

Sejak saat itu, menyusul cedera yang menimpa sejumlah penyerang andalan Juventus, di antaranya bintang Kenan Yildiz, Spalletti semakin mengandalkan Gonzalez yang sejauh ini telah tampil dalam lima pertandingan di berbagai ajang musim ini, serta tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan terakhir di Serie A.

Juventus memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada penyerang Argentina mereka dengan sebuah kontrak baru yang menegaskan statusnya sebagai anggota skuad yang mendapat kepercayaan dan apresiasi klub, sehingga ikatannya dengan tim berlanjut hingga musim panas tahun 2030.

Dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi klub tertulis: "Nico Gonzalez menandatangani kontrak baru! Pemain Argentina itu dan Juventus telah mencapai kesepakatan terkait kontrak baru yang berdurasi hingga 30 Juni 2030".

Pernyataan itu menambahkan: "Kontrak baru ini menegaskan keinginan untuk melanjutkan perjalanan yang dimulai pada musim panas 2024 ketika Nico pertama kali tiba di Turin. Sejak saat itu, pemain berusia 28 tahun tersebut telah menjalani total 45 pertandingan dan mencetak tujuh gol dengan seragam Juventus, serta memberikan kontribusi besar pada awal musim ini juga dengan mencetak dua gol dalam lima pertandingan sejauh ini".

Pernyataan itu melanjutkan: "Gaya bermainnya menghadirkan elemen kejutan dan opsi taktis bagi lini serang di saat Bianconeri menghadapi musim yang padat, selain pengalaman dan kepribadian yang menjadikannya tumpuan berharga bagi tim, baik di dalam maupun di luar lapangan".

Klub menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Selamat, Nico!".