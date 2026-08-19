Seperti disampaikan klub Ligue 1 itu pada Rabu, "kedua belah pihak sampai pada kesimpulan" bahwa "target yang semula ditetapkan hanya tercapai sebagian". Karena itu, mereka memutuskan untuk mengakhiri kontrak yang semula berlaku hingga Juni 2027 dengan juara dunia 2018 tersebut.

Pogba datang ke Monaco pada musim panas 2025, setelah berstatus tanpa klub sejak Desember 2024. Di klub sebelumnya, Juventus Turin, kontraknya juga telah diakhiri. Selain itu, Pogba sempat dijatuhi larangan bermain selama 18 bulan hingga Maret 2025 karena doping.

Setelah itu, pemain 33 tahun tersebut gagal kembali mencapai performa yang dibutuhkan untuk sepak bola level tertinggi di Monaco. Pada musim lalu, ia hanya memainkan enam pertandingan di Ligue 1, dan hanya satu di antaranya sebagai starter. Secara keseluruhan, Pogba hanya mencatatkan 115 menit bermain.

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"Target hanya tercapai sebagian": Paul Pogba tinggalkan Monaco

Saat ini, gelandang yang telah mencatatkan lebih dari 200 pertandingan kompetitif untuk Manchester United itu menderita cedera otot paha kiri. Dalam persiapan pramusim, ia juga sempat lama mengalami masalah pada lutut kanan.

Namun, klub memuji "sikap yang luar biasa, tekad, dan standar tertinggi" dari Pogba dalam pernyataan pers tersebut, yang "kembali ke persaingan di level tertinggi setelah absen panjang".

Sementara itu, Pogba berterima kasih kepada presiden, manajemen klub, rekan-rekan setimnya, seluruh staf, serta semua suporter yang telah percaya kepadanya. Bermain untuk Monaco merupakan sebuah "pengalaman yang luar biasa", kata Pogba, meski ia tidak memainkan sebanyak yang diharapkan.