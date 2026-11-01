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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Tarek Dhiab: Tidak Ada Penyerang yang Mampu Melewati Bintang Al Hilal

Al Hilal
M. Mahzari
Saudi Pro League
Arab Saudi

Apa yang dikatakan mantan bintang Al Ahly?

Legenda Tunisia Tarek Dhiab, mantan pemain Al Ahli Saudi, menilai bahwa rival mereka Al Hilal memiliki kumpulan pemain yang luar biasa, seraya menjelaskan bahwa tim tersebut telah berkembang secara signifikan di bawah kepemimpinan Simone Inzaghi.

Al Hilal meraih kemenangan sulit atas Al Fateh pada Sabtu kemarin dengan skor dua gol tanpa balas, menutup pekan ke-12 Liga Roshn Saudi untuk Profesional.

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Tarek Dhiab mengatakan dalam pernyataannya melalui jaringan "Thmanyah": "Al Hilal memiliki kumpulan pemain yang luar biasa, terutama bek kanan Mohamed Mahzari, karena ia mampu mengembangkan dirinya secara jelas, dan tanpa diragukan lagi merupakan transfer yang menguntungkan bagi Al Hilal".

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03 Nov 2026

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Ia menambahkan: "Pemain hebat yang mampu menunjukkan kualitasnya baik secara ofensif maupun defensif, dan yang terpenting adalah adanya kesulitan bagi setiap penyerang untuk melewatinya, karena ia berdiri dengan sangat kokoh".

Mengenai raihan Mahzari atas penghargaan pemain terbaik, ia menjawab: "Ia jelas layak mendapatkannya, karena ia adalah aset besar bagi tim Al Hilal".

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