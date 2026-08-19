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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Tanpa pengumuman resmi, Al Ahli memulangkan Cancelo ke markas Barcelona

Transfers
J. Cancelo
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Portugal
Spanyol
Mesir
Arab Saudi

Bek asal Portugal itu mengakhiri perjalanannya bersama Al Hilal

Klub Al Ahly Mesir mengembalikan bek asal Portugal, Joao Cancelo, ke stadion Barcelona, meskipun klub Katalan tersebut belum mengumumkan secara resmi perekrutannya hingga saat ini.

Al Ahly bertandang ke markas Barcelona, hari Rabu ini, di stadion Spotify Camp Nou, dalam laga persahabatan memperebutkan Piala Joan Gamper.

Stadion Spotify Camp Nou menyaksikan kehadiran Cancelo bersama para pemain Barcelona, beberapa menit sebelum dimulainya pertandingan, meskipun ia masih tercatat sebagai pemain resmi di skuad klub Al Hilal.

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Hal ini terjadi di saat sejumlah laporan media memastikan bahwa klub Arab Saudi tersebut telah menyepakati pemutusan kontrak dengan bek asal Portugal itu, yang seharusnya berakhir pada akhir musim ini, dengan imbalan pelepasan sisa hak-haknya.

Saudi Pro League
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Barcelona diperkirakan akan mengumumkan perekrutan Cancelo secara resmi dalam beberapa jam ke depan, dalam transfer bebas, untuk melanjutkan perjalanan yang ia mulai pada paruh kedua musim lalu.

Pemain berusia 32 tahun itu bermain untuk Al Hilal sejak musim panas 2024, tetapi ia dikeluarkan dari daftar pemain lokal tim tersebut pada musim lalu, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke Barcelona dengan status pinjaman, pada paruh keduanya.

Cancelo tampil dengan performa yang bagus bersama tim Katalan tersebut selama masa peminjaman, dan turut berkontribusi dalam meraih gelar Liga Spanyol, atas rival tradisional Real Madrid.

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