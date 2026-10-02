Lionel Messi, pemain asal Argentina yang kini menjadi kapten Inter Miami, meraih kemenangan pertamanya di Spanyol tanpa logo bersejarah dari mantan klubnya, Barcelona.

Klub Eldense, yang berlaga di divisi dua Liga Spanyol, mengumumkan pada Kamis lalu bahwa Messi telah mengakuisisi klub tersebut, dalam sebuah kesepakatan yang menandai titik balik bersejarah bagi tim asal kota Alicante itu, sekaligus membuka babak baru dalam sejarahnya yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun.

Sekitar 24 jam setelah pengumuman resmi tersebut, Messi mengunggah sebuah foto melalui story di situs "Instagram", saat ia menyaksikan pertandingan pertama tim pada eranya.

Awal yang menjanjikan bagi bintang Argentina itu, di mana tim Eldense berhasil, pada Kamis kemarin, meraih kemenangan besar atas Real Oviedo, tim yang baru saja terdegradasi dari Liga Spanyol, dengan skor 4-1, dalam ajang pekan kedelapan.

Kemenangan ini merupakan yang kedua bagi tim baru Messi pada musim ini di divisi dua, di mana mereka meraih dua hasil imbang dan menelan 4 kekalahan, sehingga menempati peringkat kelima belas di klasemen dengan hanya 8 poin.

Eldense didirikan pada tahun 1921, dan kini bersiap menghadapi babak baru yang bertema ambisi di bawah kepemimpinan salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, demi promosi ke Liga Spanyol, kompetisi tempat Messi meraih sebagian besar kesuksesannya bersama Barcelona.

Klub asal Alicante itu masih tertinggal jauh di belakang Castellon dan Eibar, yang menempati posisi pertama dan kedua dengan masing-masing 19 dan 18 poin, namun mereka bermimpi untuk memperbaiki arah demi meraih promosi bersejarah ke Liga Spanyol.