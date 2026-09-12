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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Tanpa kartu merah: Mengapa Al Taawoun bermain satu babak dengan 10 pemain melawan Al Hilal?

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Z. Lazetic
Arab Saudi
Serbia

"Sang Pemimpin" meraih kemenangan besar

Tim Al-Taawoun terpaksa menjalani setengah babak pertandingan melawan Al-Hilal di Liga Roshn Saudi dengan kekurangan satu pemain, meski tidak ada kartu merah sama sekali.

Al-Hilal menang atas Al-Taawoun dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Sabtu ini, di stadion tuan rumah Al-Taawoun di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Pertandingan ini menyaksikan kejadian aneh, di mana Al-Taawoun terpaksa menjalani paruh kedua babak kedua dengan hanya 10 pemain, setelah salah satu pemainnya mengalami cedera pada menit ke-67.

Kejadian itu terjadi akibat pelatih asal Serbia, Zarko Lazetic, direktur teknik tim Al-Taawoun, yang telah menghabiskan seluruh lima pergantian pemain yang tersedia untuknya pada menit ke-58 pertandingan, saat timnya sudah tertinggal dengan lima gol tanpa balas.

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Akibat tindakan ini, pelatih asal Serbia itu tidak dapat melakukan pergantian baru ketika salah satu pemainnya mengalami cedera pada menit ke-67, sehingga membuatnya terpaksa menjalani sisa pertandingan dengan hanya 10 pemain.

Lazetic mengomentari kejadian tersebut dalam pernyataan pada konferensi pers seusai pertandingan, yang dikutip oleh surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", ketika ia berkata: "Seandainya saya tahu ada pemain yang akan cedera, saya tidak akan menghabiskan semua pergantian di awal."

Ia menjelaskan: "Ini adalah kesalahan dan saya meminta maaf atas hal itu, tetapi ketika Anda tertinggal dengan selisih gol yang besar, Anda mencoba memasukkan semua pergantian untuk memperbaiki penampilan."

Perlu diketahui bahwa sejumlah laporan sebelumnya membicarakan kemungkinan pemecatan Lazetic dari jabatannya sebagai direktur teknik tim Al-Taawoun, dengan mencalonkan Saad Al-Shehri, mantan pelatih Al-Ettifaq, untuk mengemban tanggung jawab menggantikannya.

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