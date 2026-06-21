Tanpa Donis... Rapat darurat tim nasional Saudi setelah kekalahan 4-0 dari Spanyol

Delegasi tim nasional Arab Saudi yang berada di Amerika Serikat mengadakan rapat darurat, menyusul kekalahan telak dari tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi kalah dari timnas Spanyol dengan skor 0-4, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Minggu ini di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, AS, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa segera setelah pertandingan berakhir, Pangeran Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Menteri Olahraga Arab Saudi, langsung mengadakan pertemuan dengan para pemain di ruang ganti.

Yang anehnya, pelatih timnas Saudi asal Yunani, Giorgos Donis, tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sedang sibuk menjalani konferensi pers, seperti diungkapkan surat kabar tersebut, sementara Yasser Al-Misehal, Ketua Federasi Sepak Bola Saudi, hadir dalam pertemuan tersebut.

Donis mendapat kritik luas setelah pertandingan, terutama karena mengubah gaya permainan yang biasa digunakan dan mengandalkan lima bek, untuk pertama kalinya sejak ia memimpin “Al-Akhdar” pada April lalu.

Peluang timnas Saudi masih terbuka, karena mereka akan menghadapi Cape Verde pada Sabtu dini hari mendatang, dan membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia.