Tanpa diduga... Deschamps meninggalkan Les Bleus tanpa pernyataan apa pun

Didier Deschamps kembali ke Prancis, hari Minggu ini, setelah menjalani pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Les Bleus, yang berakhir dengan kekalahan 4-6 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Sejumlah pendukung sempat mendatangi Bandara Paris Charles de Gaulle dengan harapan dapat memberikan salam perpisahan terakhir kepada pelatih asal Prancis tersebut, namun mereka tidak mendapat kesempatan itu.

Jaringan RMC melaporkan bahwa Deschamps tiba di Bandara Paris Charles de Gaulle, datang dari Miami, pada siang hari Minggu ini.

Beberapa penggemar menunggu di bandara, berharap dapat mengucapkan selamat tinggal kepada pelatih timnas Prancis untuk terakhir kalinya, namun usaha mereka sia-sia.

Deschamps dan staf teknisnya langsung berpindah dari landasan pesawat ke kendaraan pribadi mereka, sehingga menutup bab kariernya bersama timnas Prancis dengan cara yang tenang.

Setelah 14 tahun memimpin staf teknis timnas Prancis, Deschamps tidak banyak mengungkapkan rencana masa depannya, namun secara implisit menegaskan bahwa ia belum berpikir untuk pensiun dari dunia kepelatihan saat ini, meskipun saat ini ia akan fokus beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Selama masa kepemimpinannya di tim nasional Prancis, Deschamps berhasil mengembalikan kejayaan Les Bleus, setelah membawa mereka meraih gelar Piala Dunia 2018 dan gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa pada tahun 2021, serta mencapai berbagai final turnamen besar dan mempertahankan performa serta hasil yang konsisten sepanjang masa jabatannya.