"Tanggapan yang tegas"... Apakah Jesus akan memimpin tim nasional Arab Saudi?

Pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, mantan pelatih klub Al-Nassr, mengklarifikasi kontroversi seputar kemungkinan dirinya memimpin tim nasional sepak bola senior Arab Saudi, setelah pengacaranya, Luis Miguel, mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjadi dengan pejabat Federasi Sepak Bola Arab Saudi belum melampaui tahap tanya jawab awal, dan tidak pernah berkembang menjadi negosiasi resmi.

Nama Jesus sangat dikaitkan dengan kepelatihan tim nasional Saudi setelah “Al-Akhdar” tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia, di tengah spekulasi luas mengenai kemungkinan dirinya mengambil alih tugas tersebut pada periode mendatang. Namun, kabar-kabar tersebut tidak berlanjut ke langkah resmi dari pihak Federasi Sepak Bola Saudi.

Luis Miguel menegaskan, dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi, bahwa peluang Jesus untuk melatih tim nasional Saudi tampaknya kecil saat ini, sambil mencatat bahwa komunikasi yang terjadi setelah berakhirnya masa kerjanya bersama klub Al-Nassr hanya sebatas pembicaraan dan pertanyaan awal saja.

Miguel mengatakan: “Saya tidak berpikir hal itu akan terjadi, bahwa Jesus akan menjadi pelatih tim nasional Saudi. Memang ada pembicaraan dengan para pejabat setelah berakhirnya masa kerjanya bersama Al-Nassr mengenai kemungkinan tersebut, tetapi belum ada hal konkret yang terjadi.”

Jesus telah mengakhiri masa jabatannya bersama Al-Nassr setelah membawa tim tersebut meraih gelar juara Liga Roshen Saudi, sebelum menolak perpanjangan kontraknya dengan klub ibu kota tersebut, yang kemudian merekrut pelatih asal Australia, Ang Postecoglou, dengan kontrak berdurasi dua musim, dan Postecoglou telah memulai tugasnya dalam persiapan menghadapi musim baru.

Pengacara pelatih asal Portugal itu mengungkapkan bahwa keinginan Jesus saat ini adalah kembali ke Portugal, meskipun ia belum menerima tawaran apa pun dari klub-klub di negaranya hingga saat ini, sekaligus menegaskan adanya minat serius dari beberapa klub di luar Portugal.

Miguel menambahkan: “Kemungkinan terbesar adalah Jesus ingin tetap di Portugal, dan hingga saat ini belum ada tawaran dari sana, sementara ia memiliki tawaran dari Qatar, Turki, dan Brasil. Kita harus menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi dalam waktu dekat.”

Dengan demikian, kemungkinan Jorge Jesus memimpin tim nasional Arab Saudi tampaknya masih jauh untuk saat ini, mengingat belum adanya negosiasi resmi, sementara pelatih asal Portugal tersebut terus mempertimbangkan tawaran yang diterimanya dari berbagai pihak, dengan harapan dapat menentukan masa depannya dalam waktu dekat.