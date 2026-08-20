Tanggapan tegas dari Inzaghi soal rumor perselisihan dengan Benzema

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, menegaskan sikapnya terkait polemik yang beredar seputar hubungannya dengan pemain Prancis, Karim Benzema, setelah ia melontarkan pernyataan tegas usai kemenangan atas Al Fayha dengan skor telak 3-0, pada Kamis malam, dalam laga pekan kedua Liga Roshn Saudi.

Beberapa hari terakhir sempat diwarnai merebaknya spekulasi mengenai adanya perselisihan antara Inzaghi dan Benzema, bersamaan dengan kabar keinginan Al Hilal melepas penyerang Prancis itu akibat penurunan performanya. Namun, pelatih Italia tersebut sengaja menyampaikan pesan yang sama sekali berbeda dalam konferensi pers usai laga melawan Al Fayha.

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Inzaghi mengatakan: "Secara umum kami bermain dengan organisasi dan kualitas tinggi, dan wajar tampil dengan performa seperti ini di tengah padatnya jadwal pertandingan," seraya menegaskan kepuasannya atas penampilan yang ditunjukkan tim serta kemampuannya menghadapi rentetan laga di awal musim.

Ia menambahkan: "Kami selalu berupaya menjadi lebih baik dan meningkatkan level tim, saya senang dengan penampilan tim di lini depan serta permainan kolektif yang istimewa," sebagai isyarat bahwa fokusnya tertuju pada pengembangan seluruh sistem tim dan bukan pada penilaian terhadap satu pemain, meski polemik seputar Benzema terus berlanjut.

Inzaghi membela Benzema dan menegaskan sikapnya

Ketika menyinggung penyerang Prancis itu, pesan Inzaghi datang dengan jelas, ia berkata: "Karim Benzema pemain yang bagus dan akan berguna bagi tim," untuk secara langsung menegaskan keteguhannya mempertahankan pemain tersebut sekaligus praktis membantah apa yang beredar mengenai adanya krisis di antara mereka atau kecenderungan klub untuk melepasnya.

Pelatih Italia itu tidak hanya berbicara tentang Benzema, tetapi juga memuji pemain Belanda, Crysencio Summerville, dengan mengatakan: "Begitu pula dengan penambahan terbaru bagi tim seperti pemain Belanda yang luar biasa, Summerville," seraya menegaskan bahwa perekrutan baru merupakan bagian dari kerja yang dilakukan manajemen demi meningkatkan kualitas tim.

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Inzaghi juga menyinggung urusan transfer, dengan menjelaskan: "Bursa transfer yang menjadi tanggung jawab manajemen olahraga klub, bekerja dengan baik sejak sebelum dimulainya pemusatan latihan meski sejumlah pemain terlambat bergabung," sehingga ia mengakhiri spekulasi seputar keterlibatannya secara langsung dalam keputusan perekrutan dan pelepasan pemain.

Dengan pernyataan ini, tampaknya Inzaghi menutup pintu bagi rumor yang mengaitkan masa depannya bersama Benzema dengan perselisihan internal, seraya menegaskan bahwa pemain Prancis itu masih masuk dalam rencananya, dan bahwa Al Hilal terus bekerja mengembangkan skuadnya di bawah pengawasan manajemen olahraga, sementara tim terus meraih kemenangan di awal musim.