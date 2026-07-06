Tanggapan resmi pertama dari Infantino terkait krisis Balugon

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menanggapi tuduhan pelanggaran aturan yang ditujukan kepadanya, terkait keputusan yang mengizinkan penyerang Amerika Serikat, Folarin Balugun, untuk bermain melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, meskipun ia telah diusir dari lapangan pada pertandingan sebelumnya.

Hal ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa ia telah menghubungi Infantino, meminta agar kartu merah yang diterima penyerang timnas AS Folarin Balogun ditinjau ulang, dengan menegaskan bahwa insiden tersebut tidak layak mendapat kartu merah, dan bahwa timnas AS harus bertanding di babak gugur dengan skuad lengkapnya.

Infantino mengatakan, dalam pernyataan resmi melalui FIFA: “Saya telah meninjau komentar publik terkait keputusan Komite Disiplin Independen FIFA mengenai skorsing Folarin Balogun, dan saya ingin menegaskan kembali prinsip dasar tata kelola di FIFA.”

Ia menambahkan: “Badan-badan yudisial FIFA bersifat independen. Mereka beroperasi secara otonom, menerapkan Peraturan Disiplin FIFA, dan mengambil keputusan atas kasus-kasus berdasarkan peraturan yang berlaku serta fakta-fakta spesifik yang diajukan kepada mereka. Kemandirian ini sangat penting bagi kredibilitas dan integritas sepak bola, dan harus selalu dihormati.”

Ia melanjutkan: “Ya, saya secara rutin membahas masalah-masalah terkait Piala Dunia dengan Presiden Amerika Serikat, dan dalam hal ini, saya memang telah menerima panggilan telepon dari Presiden Donald Trump, sama seperti saya menerima panggilan dari para kepala negara, pejabat pemerintah, pemangku kepentingan sepak bola, dan eksekutif perusahaan dari seluruh dunia mengenai berbagai isu yang berbeda. Selama percakapan kami, saya menjelaskan bahwa ada proses hukum yang sedang berlangsung yang melibatkan badan-badan yudisial independen di bawah FIFA, dan bahwa kasus ini akan diputuskan pada waktunya oleh badan-badan yang berwenang. Begitulah cara sistem FIFA bekerja, dan itu adalah prinsip yang akan selalu saya pegang teguh.”

Ia melanjutkan: “Saya membaca keputusan Komite Disiplin FIFA begitu keputusan tersebut dikeluarkan. Terkadang saya terkejut dengan keputusan tersebut. Terkadang saya setuju, dan terkadang saya tidak setuju.”

Dia menyimpulkan: “Namun, yang selalu saya lakukan adalah menghormati keputusan-keputusan tersebut serta kemandirian badan-badan yang mengambilnya. Terlepas dari apakah kita secara pribadi menyetujui keputusan tersebut atau tidak, hal itu tidaklah penting. Menghormati lembaga-lembaga independen dan supremasi hukumlah yang melindungi integritas kompetisi kita serta kredibilitas FIFA setiap saat.”



