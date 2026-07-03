Taktik Louis van Gaal tak membuahkan hasil bagi Australia: Mesir melaju ke babak berikutnya

Mesir berhasil melaju ke babak berikutnya di Piala Dunia. Setelah skor tetap 1-1 setelah 120 menit pertandingan, adu penalti pun menjadi penentu. Menjelang akhir pertandingan, Tony Popovic—terinspirasi oleh Louis van Gaal pada 2014—memasukkan senjata rahasia ke dalam lapangan dengan Matthew Ryan sebagai kiper baru, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Harry Souttar dan Lucas Herrington gagal mencetak gol, sementara Ryan tidak mampu menahan satu pun tendangan penalti.

Tim asuhan pelatih kepala Hossam Hassan sudah mendapat peringatan sejak awal. Pada menit kelima, Australia melalui Cristian Volpato membentur bagian atas mistar gawang. Satu menit kemudian, pemain Feyenoord Jordan Bos, setelah melakukan dribel yang kuat, menerobos ke arah kiper Mostafa Shobeir, tetapi Rami Rabia dengan selip terakhirnya berhasil mencegah Bos mencetak gol.

Namun, Mesir berhasil unggul pada menit ke-13. Tendangan bebas yang diblok kembali dikirim ke depan gawang dan disundul oleh Emam Ashour, yang berhasil mencetak gol: 0-1. Setelah gol pembuka tersebut, Mesir semakin menguasai jalannya pertandingan. Jika pada fase awal tim ini lebih banyak mengejar Australia, mereka kemudian mulai menguasai bola dengan lebih baik.

Menjelang akhir babak pertama, nasib buruk menimpa Bos. Pemain Feyenoord itu mengalami cedera akibat benturan dengan Rabia, terbaring di rumput sambil meringis kesakitan, dan akhirnya harus digotong keluar lapangan. Dalam tayangan ulang terlihat bahwa bek Mesir itu tergelincir dan menabrak kaki Bos, yang pada saat itu tampak seperti tertanam di tanah. Lutut pemain Australia itu tampaknya menerima benturan yang cukup keras. Pemain tersebut langsung memegangi lututnya yang sakit.

Setelah jeda, Omar Marmoush mendapat peluang emas untuk mencetak gol 0-2 hanya dalam waktu sepuluh detik. Namun, saat berhadapan langsung dengan kiper Australia, penyerang tersebut tidak cukup tenang dan bola meleset ke samping gawang. Di saat Marmoush gagal mencetak gol, Australia justru berhasil melakukannya sepuluh menit kemudian.

Aiden O’Neill melepaskan tendangan bebas yang berbahaya ke dalam kotak penalti. Di area lima meter yang ramai, Harry Souttar tampak menyundul bola, yang kemudian meluncur masuk ke gawang: 1-1. Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa Karim Hafez justru mengecoh kipernya sendiri, tetapi hal itu tidak mengurangi kegembiraan tim Australia.

Waktu reguler berakhir dengan skor 1-1. Kedua tim secara gencar mencari gol penentu kemenangan di menit-menit akhir, namun untuk waktu yang lama hal itu nyaris tidak menghasilkan peluang besar. Pada menit ke-94, Mesir tampaknya akhirnya berhasil mencetak gol. Tim Firaun mendapat peluang emas untuk menentukan hasil pertandingan, tetapi Patrick Beach menyelamatkan Australia dengan refleks secepat kucing. Akibatnya, setelah sembilan puluh menit tidak ada pemenang dan kedua tim harus bersiap untuk babak perpanjangan waktu.

Pada babak perpanjangan waktu, Mesir lebih mendominasi permainan. Negara Afrika Utara itu terus menekan, namun pada akhirnya gagal mencetak gol. Pada menit ke-119, Tony Popovic memutuskan untuk menarik kipernya. Ia memasukkan Matthew Ryan ke lapangan, namun hal itu tak membuahkan hasil. Mantan kiper AZ itu gagal menahan bola dan harus menyaksikan Mesir melaju ke babak berikutnya.