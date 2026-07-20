"Taktik curang".. Kekecewaan global atas kegagalan Argentina

Akhir pertandingan final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol kembali diwarnai insiden yang tidak menyenangkan, ketika para pemain Argentina melanggar aturan dan protokol tak tertulis yang lazim diterapkan pada momen penobatan juara, menurut surat kabar AS.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Argentina tidak mengikuti kebiasaan tim yang menempati posisi kedua selama upacara penobatan lawan; para pemain membelakangi podium penobatan dan menghadap para pendukung mereka yang masih berada di salah satu tribun dan belum meninggalkan stadion.

Surat kabar tersebut melanjutkan: “Tindakan ini, yang tidak lazim dalam upacara penyerahan trofi, mengakhiri pertandingan di mana Argentina lebih fokus pada trik-trik curang daripada sepak bola itu sendiri.”

Surat kabar itu menambahkan: “Namun demikian, ketenangan Scaloni dan ekspresi emosional Messi yang jelas turut meredakan ketegangan sebelumnya yang disebabkan oleh perselisihan antara Molina dan Paredes dengan Rodri, Eric García, dan Gavi, yang akhirnya terjatuh ke tanah.”

Surat kabar tersebut melanjutkan: “Perilaku ini, bagaimanapun, tidak disukai oleh suporter Spanyol maupun penggemar sepak bola netral lainnya. Suasana terkejut menyelimuti ruang ganti timnas Argentina, dan kritik terhadap insiden tersebut menyebar luas. Sikap Argentina secara umum di Piala Dunia ini telah memicu kekecewaan besar di kalangan penggemar di seluruh dunia.”

Surat kabar tersebut juga mempublikasikan video mantan bintang Brasil, Denilson, yang hadir di stadion dan merekam adegan tersebut. Melalui akunnya di X, ia menulis: “Wah, ini sulit... Argentina membelakangi Spanyol, sang juara.”

Akun Juanca, yang biasanya fokus pada kompetisi Formula 1, berkomentar: “Para pemain Argentina membelakangi Spanyol saat mereka mengangkat trofi. Betapa tidak elegannya dan betapa buruknya cara mereka menerima kekalahan!”

Adegan yang sama juga menarik perhatian banyak jurnalis dan media, dan jurnalis ESPN, Mark Ogden, berkomentar: “Para pemain Argentina membelakangi upacara penyerahan trofi kepada Spanyol.”

Tim nasional Argentina memicu kemarahan banyak pihak setelah peluit akhir dibunyikan, di mana beberapa pemain dan staf pelatih menyerang para bintang Spanyol, dalam adegan yang sangat disayangkan.