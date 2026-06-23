Taktik Barcelona terhadap Álvarez: Atlético menghadapi rencana "licik" yang dirancang oleh salah satu pemainnya sendiri!

Atlético Madrid menghadapi dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam transfer Julián Álvarez, di mana mereka kini berhadapan dengan skema “licik” yang pernah dikuasai Barcelona sebelumnya, padahal dalam skuadnya terdapat sosok yang menciptakan taktik tersebut sendiri dan telah menyaksikan keberhasilannya bersama Robert Lewandowski.

Surat kabar Spanyol “Marca” mengungkap bahwa Barcelona bertaruh untuk mengulangi skenario Lewandowski dengan Álvarez, setelah pernyataan mengejutkan dari penyerang Argentina tersebut yang mengumumkan keinginannya untuk meninggalkan Atlético, sebuah taktik yang pernah digunakan klub Catalan itu sebelumnya untuk merebut bintang Polandia tersebut dari Bayern München pada tahun 2022.

"Karier saya di sini sudah berakhir"

Lewandowski mengatakan pada 30 Mei 2022: “Saya tidak menyukai situasi ini. Perjalanan saya bersama Bayern Munich telah berakhir. Saya tidak melihat ada kemungkinan untuk melanjutkan karier saya di sini. Solusi terbaik adalah pergi,” dalam pernyataan yang membuahkan hasil yang diinginkan.

Negosiasi antara Barcelona dan Bayern Munich pun berjalan cepat setelah pernyataan tersebut, dan hanya dua bulan kemudian, Lewandowski diperkenalkan sebagai pemain terbaru di barisan “Blaugrana” dengan nilai transfer 50 juta euro, dalam kesepakatan yang kata-katanya menjadi penentu terwujudnya kesepakatan tersebut.

Pria yang Mengetahui Rahasianya

Kini, Barcelona yakin bahwa kata-kata Alvarez akan membuahkan hasil yang sama, di saat Atlético Madrid memiliki direktur olahraga (Mateo Alemany) yang sangat memahami cara menangani urusan semacam ini di Camp Nou, karena ia adalah salah satu arsitek kesepakatan Lewandowski pada tahun 2022.

Pejabat ini kini menghadapi situasi yang sangat rumit; ia adalah orang yang (ketika masih menjabat sebagai direktur olahraga di Barcelona) mengawasi rencana yang berhasil merebut Lewandowski dari Bayern, dan kini ia berada di sisi lain dari skenario yang sama, terjepit di antara masa lalunya di Barcelona dan masa kini di Atlético.

Atlético menuduh Barcelona melakukan tekanan

Atlético Madrid mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara Barcelona menangani kasus ini, dengan keyakinan bahwa klub Catalan tersebut telah menekan pemain asal Argentina itu untuk mengeluarkan pernyataan tersebut, yang merupakan pelanggaran jelas terhadap aturan fair play.

Seiring meningkatnya ketegangan antara kedua klub, bola kini berada di tangan Atlético Madrid, yang menghadapi tekanan ganda: keinginan sang pemain yang jelas untuk hengkang, dan tekad Barcelona untuk merekrutnya dengan cara apa pun, sementara di barisan mereka terdapat sosok yang tahu betul bagaimana permainan ini akan berakhir; karena dialah yang menulis aturannya.