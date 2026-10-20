Antara bakat luar biasa yang layak dilindungi dan kontrak baru yang bisa menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern Munich, Michael Olise masuk ke pusaran perhatian secara kuat, setelah legenda sepak bola Jerman Lothar Matthäus mengirimkan pesan jelas kepada manajemen klub Bavaria itu, memintanya agar tidak berlebihan dalam menghukum bintang asal Prancis tersebut, dan segera bergerak untuk memastikan ia bertahan beberapa tahun lagi.

Matthäus, yang berusia 65 tahun, tidak sekadar membela Olise usai kartu merahnya dalam pertandingan yang dijalani Bayern Munich di Norwegia, tetapi melangkah lebih jauh dari itu, dengan menyerukan perpanjangan kontraknya dengan gaji yang bisa mencapai 47 juta, dalam sebuah langkah yang ia pandang sebagai investasi yang diperlukan untuk mempertahankan salah satu bintang paling menonjol di tim.

Lothar Matthäus membela Michael Olise, dengan menegaskan bahwa bintang Prancis itu melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari, tetapi ia menekankan bahwa insiden tersebut tidak seharusnya menutupi nilai teknis besar yang ditampilkan pemain tersebut dengan seragam Bayern Munich. Legenda sepak bola Jerman itu berkata: "Olise adalah pemain kelas dunia, tetapi ia melakukan kesalahan di usia muda, dan hal itu seharusnya tidak terjadi."

Matthäus merujuk pada apa yang ditampilkan pemain itu selama laga melawan Leipzig, dengan menunjukkan bahwa ia menerima beberapa tekel keras sepanjang babak pertama, tetapi ia tetap menjaga fokusnya dan tidak membiarkan tekanan memengaruhi penampilannya. Ia menambahkan: "Apakah kalian melihat apa yang ia lakukan di lapangan? Ia dilanggar dengan keras empat atau lima kali sepanjang babak pertama, tetapi ia tidak kehilangan fokusnya dan tidak mundur. Saya kira ia sudah belajar dari situ."

Matthäus menilai bahwa absennya Olise bisa berpengaruh secara jelas terhadap kekuatan serang Bayern, dengan menganggap bahwa kehadirannya mungkin akan mengubah jalannya pertandingan yang menyaksikan kartu merahnya itu. Ia menjelaskan: "Mungkin pertandingan di Norwegia akan berakhir dengan skor 5-2 untuk keuntungan Bayern seandainya Olise ada. Tetapi mengapa klub harus menjatuhkan denda finansial kepadanya sekarang? Saya kira hukuman yang paling tepat baginya adalah melarangnya bermain melawan Arsenal."

Pembelaan Matthäus tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menyinggung sifat kepribadian Olise, yang lebih suka berfokus pada sepak bola dan menjauh dari sorotan serta tekanan media. Ia berkata dalam konteks ini: "Ia ingin bermain sepak bola, dan tidak ingin berbicara dengan kalian atau dengan saya. Ia mencari ketenangan, dan tidak ingin mengenakan pakaian tradisional Bavaria, melainkan lebih suka mengenakan topinya. Biarkan ia menjadi dirinya sendiri, dan kita akan menikmati apa yang ia tampilkan serta mendapatkan banyak cerita yang layak dibicarakan."

Ia menambahkan sembari mengungkapkan kekagumannya pada kemampuan bintang Prancis itu: "Saya senang ketika ia menunjukkan pesonanya di lapangan, dan membuat saya bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan pada momen berikutnya. Inilah inti sepak bola bagi saya, dan saya menyukainya." Matthäus menunjukkan bahwa Olise menerima kritik akibat tindakannya, di antaranya kritik terbuka dari pelatihnya, tetapi ia menunjukkan dalam laga melawan Leipzig kemampuannya untuk melampaui tekanan dan terus menampilkan level-level istimewanya.

Ia menutup pembelaannya terhadap pemain itu dengan menyinggung sulitnya menghentikan para pemilik bakat luar biasa, sembari menghadirkan pengalaman legenda Argentina Diego Maradona. Ia berkata: "Ia harus menanggung apa yang ia alami dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, tetapi kali ini ia tidak ragu, dan mungkin karena ia kini menyadari besarnya bakatnya. Hal itu serupa dengan apa yang terjadi pada Diego Maradona; karena sulit menghentikan pemain-pemain jenis ini dengan cara-cara yang sah. Olise bukan sekadar pemain bagus, melainkan pemain luar biasa."

Sikap Matthäus tidak terbatas pada tuntutan untuk menangani Olise dengan tenang setelah insiden kartu merah, tetapi ia juga mendesak manajemen Bayern Munich untuk bergerak cepat memperpanjang kontraknya, dengan menegaskan bahwa level-level yang ditampilkan pemain itu selama periode terakhir membuatnya layak mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi dari imbalan yang ia terima saat ini.

Matthäus berkata: "Jika kita melihat penampilan Olise selama satu setengah tahun terakhir, dan membandingkan gajinya dengan nilai pasarnya saat ini, maka kita akan mendapati bahwa ia layak mendapatkan hampir empat kali lipat dari yang ia terima sekarang. Kita berbicara tentang gaji yang berkisar antara 45 dan 47 juta."

Legenda Bayern Munich itu menekankan pentingnya memperbarui kontrak Harry Kane dan Olise, dengan menganggap bahwa duet itu merupakan pilar utama dalam proyek olahraga klub selama tahun-tahun mendatang, mengingat kemampuan keduanya untuk menciptakan perbedaan di dalam lapangan dan mewakili tim di level dunia.

Ia menjelaskan: "Kontrak Kane harus diperpanjang, demikian pula kontrak Olise. Kedua pemain ini mampu mengubah aturan permainan, dan mereka juga merupakan wajah klub serta dua duta baginya."

Terkait bintang Prancis itu secara khusus, ia menambahkan: "Nilai pasarnya telah berlipat lebih dari tiga kali lipat, oleh karena itu saya akan berupaya memperpanjang kontraknya segera, dan saya akan berusaha mempertahankannya setidaknya untuk dua atau tiga tahun tambahan."

Matthäus menilai bahwa perpanjangan kontrak Olise tidak akan sebatas menjamin kelanjutannya secara teknis, tetapi akan memberi Bayern Munich keunggulan negosiasi yang besar jika pemain itu memutuskan untuk pergi di masa depan, karena kontrak yang lebih panjang dapat membantu klub memperoleh imbalan finansial yang tinggi atas kepindahannya.

Ia berkata: "Saya akan menambahkan sepuluh juta lagi pada gajinya. Dan bahkan jika ia tidak bertahan hingga akhir kontrak, saya akan mampu memperoleh imbalan transfer yang tinggi, karena panjangnya masa kontrak memberi klub posisi negosiasi yang lebih kuat. Ini adalah kesepakatan yang sangat baik bagi Bayern Munich, dan saya kira Olise juga akan senang dengannya."

Menanggapi kemungkinan kritik terhadap usulan finansialnya, Matthäus melontarkan komentar sinis mengenai Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, yang dikenal dengan perhatiannya pada aspek-aspek finansial klub. Ia berkata: "Mungkin Uli Hoeness akan berkata bahwa saya tidak memahami apa pun soal angka. Saya kira semua orang memang sudah menyadari bahwa saya tidak memahami apa pun soal angka! Tetapi saya tahu apa yang saya bicarakan, dan saya tahu gaji pemain-pemain lain."

Matthäus menutup pembicaraannya dengan menegaskan sulitnya menggantikan Olise, sembari menunjukkan bahwa absennya akan mengungkap lebih jelas besarnya pengaruhnya terhadap penampilan tim, di saat pendukung Bayern Munich menanti-nanti apa yang akan ditampilkan klub dalam laga Eropanya mendatang melawan Arsenal.

Antara tuntutan untuk melewati insiden kartu merah dan langkah mengamankan masa depannya dengan kontrak baru, pesan Matthäus tampak jelas: mempertahankan Olise bukan sekadar keputusan teknis, melainkan investasi pada salah satu bakat paling menonjol yang mampu menciptakan perbedaan bersama Bayern Munich.